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۱۲ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۲۰:۳۵

در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت؛

مراسم بزرگداشت خیام و همایش ریاضیات در یزد برگزار می‌شود

مراسم بزرگداشت خیام و همایش ریاضیات در یزد برگزار می‌شود

یزدـ معاون پژوهشی دانشگاه جوادالائمه یزد از برگزاری مراسم بزرگداشت خیام و همایش ریاضیات در یزد خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سپهر، بعد از ظهر امروز در نشستی خبری اظهار داشت: همزمان با روز بزرگداشت خیام، همایش ریاضیات و بزرگداشت حکیم عمر خیام در یزد برگزار می‌شود.

وی عنوان کرد: این همایش دو روزه در روزهای ۲۲ و ۲۳ اردیبهشت ماه جاری برگزار می شود و شامل بخش‌های افتتاحیه و اختتامیه و کارگاه‌های آموزشی است.

سپهر یادآور شد: در این همایش برای نخستین بار از اولین معلم شاخص ریاضی استان یزد، استاد اسلامیان تجلیل خواهد شد.

وی همچنین از برپایی کارگاه آموزشی ویژه معلمان ریاضی استان یزد در حاشیه این همایش خبر داد و افزود: نمایشگاهی نیز با همکاری خانه ریاضیات در دانشگاه جوادالائمه (ع) برپا می شود.

سپهر با اشاره به اینکه خیام علاوه بر بهره مندی از دانش ویژه در حوزه ریاضیات، در زمینه شعر و ادب نیز دارای شهرت ویژه ای است، افزود: به همین مناسبت نشست ادبی در مورد خیام و مسابقه شعرخوانی نیز برگزار می شود.

کد مطلب 3614035

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