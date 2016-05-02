تیم فوتبال پاس فرصت اشتباه ندارد

عبدالحمید رمضانی در گفتگو با خبرنگار مهر بابیان اینکه تیم پاس برای بقا در لیگ یک مسیر مرگ و زندگی را سپری میکند، اظهار داشت: حمایتهای استاندار، مسئولان اجرایی استان بهویژه مدیركل ورزش و جوانان استان همدان از تیم پاس قابلتقدیر است اما نیاز به حمایت بیشتر داریم تا در این سه بازی پاس را از خطر سقوط نجات دهیم.
رمضانی افزود: اگر در این سه بازی پیش رو فضای حمایتی پررنگتر از قبل نباشد، شرایط سختتر میشود.
وی بابیان اینکه در سه بازی پیش رو اتفاقات زیادی بهویژه در خارج از زمین ممكن است به وجود بیاید، گفت: نشستی با كمیته صیانت فدراسیون فوتبال برگزار شد تا نسبت به حساسیت سه بازی پیش رو و احتمال هرگونه رفتار ناجوانمردانه نظارت دقیق صورت گیرد.
مدیرعامل تیم فوتبال پاس همدان عنوان کرد: باید تمام جوانب را در این بازی و بازی های پیش رو در نظر گرفت.
رمضانی با اشاره به ۳ دیدار سخت و پایانی تیم فوتبال پاس همدان بیان کرد: در سه بازی پیش رو جای اشتباه نداریم و باید تمام تلاش خود را به کار ببندیم.
گفتنی است؛ تیم فوتبال پاس همدان در حال حاضر با ۳۶ امتیاز در رده هفدهم جدول ردهبندی لیگ دسته اول فوتبال و در بین سقوطکنندگان به لیگ دسته دوم فوتبال قرار دارد و پیکان تهران حریف این هفته تیم فوتبال پاس نیز با ۶۳ امتیاز در صدر جدول ردهبندی قرار دارد و از مدعیان قهرمانی لیگ دسته اول فوتبال باشگاههای کشور است.
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