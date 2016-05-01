شاه سعودی مدعی دخالت ایران در امور کشورهای منطقه شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری عربستان (واس)، «سلمان بن عبدالعزیز» پادشاه عربستان روز یکشنبه در دیدار با «قربان قلی بردی محمداف» رئیس جمهور ترکمنستان در ریاض، با ادعای دخالت ایران در امور کشورهای منطقه اعلام کرد که ایران این دخالت‎ها را متوقف کند و از حمایت گروه‎های مسلح دست بردارد. این ادعای پادشاه سعودی در حالی است که سعودی ها مستقیما در امور داخلی بسیاری از کشورهای منطقه از جمله عراق، بحرین، سوریه و یمن دخالت می کنند.

پادشاه عربستان در ادامه بدون اشاره به تجاوزات بیش از یک سال عربستان علیه یمن و کشتار هزاران نفر از مردم بی گناه این کشور گفت:‌ امیدواریم که مذاکرات بین طرف های یمنی در کویت به ایجاد راهکاری برای حل بحران این کشور بر اساس طرح شورای همکاری خلیج فارس، گفتگو بین طرف های یمنی و قطعنامه شورای امنیت منجر گردد.

سلمان بن عبدالعزیز که کشورش در حمایت مالی و تسلیحاتی از تروریست ها در سوریه ید طولایی دارد، افزود: امیدواریم تلاش های بین المللی برای حل بحران سوریه بر اساس بیانیه «ژنو۱» و قطعنامه ۲۲۵۴ شورای امنیت نتیجه بخش باشد.