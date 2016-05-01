آلمان ادعای حمایت بی قید و شرط از صهیونیستها را رد کرد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، یک مقام آلمانی روز یکشنبه ادعای یک نشریه این کشور را مبنی بر حمایت مطلق از رژیم صهیونیستی را رد و اعلام کرد این قضیه به هیچ وجه صحت ندارد.

این مقام آلمانی که به نوعی سخنگوی آنگلا مرگل محسوب می شود، گفت: سیاست خارجی آلمان مثل گذشته در خاورمیانه است و هیچ تغییری در دفاع از اسرائیل نکرده است.

مقاله نشریه آلمان درباره حمایت دولت آلمان درحالی نوشته شده است که آنگلا مرکل خودش بارها در سخنرانی هایش اعلام کرده است که ساخت کشور جعلی اسرائیل در خاورمیانه موجب تنش های بین المللی شده است.

نشریه آلمان در مقاله خود به نقل از یک مقام ارشد آلمانی نیز اعلام کرده بود که احزاب مخالف آلمان منتقد اصلی نتانیاهو هستند.

رولف موتزنیک معاون حزب سوسیالیست آلمان در پارلمان نیز اعلام کرده است که این احساس در آلمان وجود دارد که نتانیاهو از روابط صمیمانه مرکل در جهت اهداف شخصی اش استفاده می کند.