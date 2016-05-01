۴۶ شهید و زخمی در حملات تروریست ها به مناطق مسکونی حلب

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سانا، در حمله خمپاره ای روز یکشنبه تروریست ها به محلات مسکونی شهر حلب ۶ نفر شهید و ۴۰ نفر دیگر زخمی شدند.

یک منبع در فرماندهی پلیس استان حلب اعلام کرد که تروریست ها روز یکشنبه محلات السلیمانیه، السید علی، المیدان، الجمیلیه، الاعظمیه، الجابریه، جمعیه الزهراء و شارع البارون شهر حلب را مورد حمله خمپاره ای قرار دادند که در پی آن ۶ شهید و ۴۰ زخمی برجاماند. در بین زخمی ها چندین کودک و زن حضور دارند و حال برخی از آنها وخیم گزارش شده است.

این منبع همچنین اظهار داشت که در حملات تروریست ها به محلات حلب به زیرساخت ها، منازل شهروندان و دارایی های آنها نیز خسارات سنگینی وارد شد.

لازم به ذکر است در حملات گروه های تروریستی از جمله گروه تروریستی جبهه النصره به مناطق مختلف حلب طی ۴۸ ساعت گذشته ۲۵ نفر شهید و بیش از ۸۰ نفر دیگر زخمی شده اند. حملات خمپاره ای عناصر تروریستی تکفیری به حلب طی روزهای اخیر شدت پیدا کرده و تاکنون ده‎ها نفر از شهروندان سوری کشته و زخمی شده اند.