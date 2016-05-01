رهبر انصارالله دوشنبه درباره آخرین تحولات یمن سخنرانی می کند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المسیره، «عبدالملک الحوثی» رهبر جنبش انصارالله یمن روز دوشنبه به مناسبت سالروز شهادت «حسین بدرالدین الحوثی» سخنرانی می کند. پیش بینی می شود وی در این سخنرانی به تازه ترین تحولات یمن بپردازد.

از سوی دیگر «محمد عبدالسلام» سخنگوی انصارالله یمن شامگاه یکشنبه در گفتگوی اختصاصی با شبکه المسیره اظهار داشت که عدم جدیت و توانایی طرف دیگر برای تصمیم گیری از مهمترین موانع موفقیت مذاکرات یمن است.

وی با تاکید بر اینکه انصارالله خواستار راهکار جامع برای حل بحران یمن است، گفت: ما امیدواریم که موارد نقض آتش بس تداوم نداشته باشد و صلح و امنیت بر یمن حکمفرما شود.

عبدالسلام با بیان اینکه هیات ریاض جزئیاتی خارج از چارچوب های مورد توافق را بررسی می کند، افزود: طرف مقابل دیدگاه غیرقابل حلی را ارائه کرده است که حتی یک مورد از خواسته های مردم را شامل نمی شود. دیدگاهی که آنها ارائه کرده اند فراتر از اهداف نظامی است که قصد داشتند از طریق تجاوز به یمن محقق نمایند.