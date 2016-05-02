شورائیان خرمشهر تقدیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، شامگاه یکشنبه مراسمی به مناسبت روز شورا و برای تقدیر از شوراییان خرمشهر در سالن جلسات فرمانداری این شهر برگزار شد.

در این جلسه که به ریاست فرماندار خرمشهر برگزار شد، معاون عمرانی و برنامه ریزی فرماندار، بخشدار مرکزی خرمشهر و مینوشهر نیز حضور داشتند.

خاموشی دوازده ساعته مینوشهر

رئیس شورای شهر مینوشهر صحبت های خود را با تبریک به شوراهای مظلوم خرمشهر آغاز کرد و گفت: نقش شوراهای شهرستان اعم از شورای شهرستان، شهر، بخش و روستاهای خرمشهر پس از انحلال شورای شهر این شهر کمرنگ تر شد.

امید اسکندری از قطعی ۱۲ ساعته برق مینوشهر در هفته گذشته خبر داد و افزود: در مینوشهر، برای رفع برخی مشکلات به علت نبود مسئولان در منطقه مدت زمانی زیادی صرف می شود که نمونه آن قطعی ۱۲ ساعت برق مینوشهر در هفته گذشته بود که من عضو شورای شهر قادر به انجام هیچ کاری نبودم.

وی عملکرد اداره برق در مینوشهر را ضعیف ارزیابی کرد و ادعای روشنایی ۹۰ درصدی این شهر را غیرواقعی خواند.

وی اظهار کرد: از مسئولان خواهش می کنم که شبانه برای بازدید از وضع روشنایی مینوشهر در این شهر حاضر شوند و در صورت رد ادعا، من حاضر به عذرخواهی هستم اما در صوت تاریکی مینوشهر باید مشکل را رفع کرد.

رئیس شورای شهر مینوشهر به مقایسه مدت زمان رفع مشکلات برق در مرکز شهر خرمشهر با مینوشهر پرداخت و وجود اتفاقات برق در مینوشهر را الزامی دانست.

وی با تاکید بر اینکه وجود شوراها عاملی در کاهش مراجعات مستقیم مردم به فرمانداری است، عنوان کرد: نباید نسبت به مراجعه اعضای شورا به ادارات احساس سنگینی شود.

اسکندری، شوراهای خرمشهر را به اسلحه ای بی فشنگ تشبیه کرد و توضیح داد: تا زمانی رواسای اداره ها توجه ای به مشکلات شوراها نمی کنند، مشکلات رفع نخواهند شد.

وی از شورای منحل شده شهر خرمشهر نیز یاد کرد و تلاش های این شورا در مدت فعالیت را قابل تقدیر دانست.

مسئولان به شورا باور باشند

رئیس شورای شهرستان خرمشهر در این جلسه با بیان اینکه در قانون اساسی هشت اصل برای شوراها ذکر شده است، از حمایت ضعیف از این نهاد در جامعه فعلی کشور انتقاد کرد.

مینا سیاحی عنوان کرد: شورا فردی خاص نیست و امیدواریم مسئولان این حمایت مطلوب را از شوراها داشته باشند.

وی یکی از اهداف تشکیل این جلسه را تبادل نظر در رابطه با رفع مشکلات اعلام کرد و گفت: امیدواریم صدای ما شنیده شده و دست ما برای رفع مشکلات مردم گرفته شود.

وی اظهار کرد: ما از مسئولان می خواهیم به شورا باور باشند تا شورا یاور شوند.

سیاحی افزود: خوزستان از لحاظ تعداد بانوان با شمار ۴۶ بانوی عضو شورا پس از اصفهان با ۵۳ نفر دارای رتبه دوم در کشور است.

لزوم برگزاری دوره های آموزشی برای شوراهای خرمشهر

رئیس شورای بخش، و عضو شورای شهرستان خرمشهر هدف از تشکیل شوراها را باز کردن گره ای از مشکلات مردم قلمداد کرد.

عیسی شرجی، شوراها را پل ارتباطی میان مردم و مسئولان خواند، و افزایش میزان آگاهی و سطح علمی اعضای شورا را لازمه برقراری ارتباط موثر دانست.

یکی از اعضای شورای استان خوزستان با بیان اینکه تا کنون و با وجود در خواست های مکرر دوره های آموزشی برای اعضای شوراهای خرمشهر برگزار نشده است، اظهار کرد: ما در برخی شوراها برای تنظیم صورت جلسه با مشکل مواجه هستیم و برگزاری این دوره، فرصت مغتنمی برای آموزش امور اداری و بحث دبیرخانه ای است.

وی در ادامه برخی برخوردهای تند پیش آمده میان بعضی اعضای شورا با مسئولان را ناشی از دغدغه موجود برای انتقال مشکل شهروندان و روستائیان به مسئولان دانست.

شرجی همچنین بر وجود پتانسیل ها در شوراها تاکید کرد و گفت: ما شاهد بوده ایم از میان همین اعضای شورای بخش و روستا افرادی موفق بودند که بعدها در پست های مهم مملکتی منصوب شدند.

به گزارش خبرنگار مهر، در پایان این مراسم از اعضای شوراهای خرمشهر اعم از شورای شهر مینوشهر، و شوراهای بخش و روستاهای خرمشهر و مینوشهر با اهدای لوح سپاس تقدیر شد.