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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۸:۳۲

معاون شهردار تهران:

هزار میلیارد تومان هزینه فاز اول نمایشگاه/۵۰هزار متر چادر زدیم

هزار میلیارد تومان هزینه فاز اول نمایشگاه/۵۰هزار متر چادر زدیم

معاون خدمات شهری شهرداری تهران گفت: نزدیک به هزار میلیارد تومان برای افتتاح فاز اول نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب هزینه شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب گفت: به طور تقریبی هزینه نمایشگاه در فاز یک نزدیک به هزار میلیارد بوده است، از تملک اراضی گرفته تا ساخت ۲۰۰هزار متر مربع ساختمان و طراحی‌هایی که تکمیل شده است.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از مشکلات مهم نمایشگاه کتاب، نبود سرپناه در روزهای گرم آتی و همچنین بلند شدن خاک با وزش باد است، چه تدابیری در این زمینه اندیشیده اید، گفت: سرپناه در حال آماده شدن است و آن را بخش بخش به نمایشگاه می آوریم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران افزود: در مورد بلند شدن خاک هم باید بدانید که اینجا قرار است هتل‌های ۴ و ۵ ستاره و ۱۴ سوله ساخته شود. الان ۲۰۰هزار متر ابنیه داریم. ۹۷۰هزار متر ابنیه ساخته خواهد شد.

عبداللهی ادامه داد: در حال حاضر سایت ما ۱۶۳ هکتار است و قرار است به ۳۰۰ هکتار برسد و در خاورمیانه بی نظیر خواهد بود. این سازه‌ها مانع از بلند شدن خاک می‌شود.

وی گفت: ما امروز فاز یک را ساختیم که شامل ۲۰۰ هزار متر بنا است؛ ۷۰هزار متر بنای مفید که ساخته شده است و مابقی را با چادرها ساخته‌ایم که بعدها ساختمانی می‌شود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در مقایسه میان مصلی تهران و شهر آفتاب گفت: ما در مصلی ۶۰هزار متر ابنیه داشتم و بقیه را چادر می زدند. اطمینان دارم که با اقدامات صورت گرفته پایان خوبی از نظر رضایتمندی مردم و ناشران خواهیم داشت.

در دولت احمدی نژاد صحبت این بود که نمایشگاه قبلی را به صدا و سیما بدهند اما الان طرح مشخصی ندارد.

کد مطلب 3614102
سیامک صدیقی

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