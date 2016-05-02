هزار میلیارد تومان هزینه فاز اول نمایشگاه/۵۰هزار متر چادر زدیم

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی عبداللهی در حاشیه بازدید از نمایشگاه بین‌المللی شهر آفتاب گفت: به طور تقریبی هزینه نمایشگاه در فاز یک نزدیک به هزار میلیارد بوده است، از تملک اراضی گرفته تا ساخت ۲۰۰هزار متر مربع ساختمان و طراحی‌هایی که تکمیل شده است.

وی در پاسخ به این سوال که یکی از مشکلات مهم نمایشگاه کتاب، نبود سرپناه در روزهای گرم آتی و همچنین بلند شدن خاک با وزش باد است، چه تدابیری در این زمینه اندیشیده اید، گفت: سرپناه در حال آماده شدن است و آن را بخش بخش به نمایشگاه می آوریم.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران افزود: در مورد بلند شدن خاک هم باید بدانید که اینجا قرار است هتل‌های ۴ و ۵ ستاره و ۱۴ سوله ساخته شود. الان ۲۰۰هزار متر ابنیه داریم. ۹۷۰هزار متر ابنیه ساخته خواهد شد.

عبداللهی ادامه داد: در حال حاضر سایت ما ۱۶۳ هکتار است و قرار است به ۳۰۰ هکتار برسد و در خاورمیانه بی نظیر خواهد بود. این سازه‌ها مانع از بلند شدن خاک می‌شود.

وی گفت: ما امروز فاز یک را ساختیم که شامل ۲۰۰ هزار متر بنا است؛ ۷۰هزار متر بنای مفید که ساخته شده است و مابقی را با چادرها ساخته‌ایم که بعدها ساختمانی می‌شود.

معاون خدمات شهری شهرداری تهران در مقایسه میان مصلی تهران و شهر آفتاب گفت: ما در مصلی ۶۰هزار متر ابنیه داشتم و بقیه را چادر می زدند. اطمینان دارم که با اقدامات صورت گرفته پایان خوبی از نظر رضایتمندی مردم و ناشران خواهیم داشت.

در دولت احمدی نژاد صحبت این بود که نمایشگاه قبلی را به صدا و سیما بدهند اما الان طرح مشخصی ندارد.