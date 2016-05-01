در صورت همکاری مسکو مذاکرات نتیجه می دهد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، جان کری وزیر امور خارجه آمریکا که برای حضور در مذاکرات صلح سوریه به ژنو سفر کرده است از پیشرفت این مذاکرات اظهار امیدواری کرد.

وی روز یکشنبه در همان ابتدای ورودش به شهر ژنو در گفتگو با خبرنگاران اظهار امیدواری کرد مذاکرات صلح سوریه با سرعت معقولی پیشرفت کند.

جان کری گفت: به نظر می رسد توافق قابل ملاحظه ای بین گروه های مخالف در سوریه برای پیشرفت مذاکرات وجود دارد و امیدواریم مشکلی در این زمینه پیش نیاید.

وی خطاب به گروه های مخالف در سوریه از طرف های جنگ داخلی در سوریه خواست به مناقشات پایان دهند و مشکلات خود را بر سر میز مذاکره حل کنند.

کری در کنفرانس مشترکی با «ناصر جوده» وزیر خارجه اردن در ژنو نیز بر حضور و مشارکت کشورهای همسایه برای پایان دادن جنگ داخلی در سوریه تاکید کرد.

وزیر خارجه آمریکا به مذاکراتش با مقامات روسیه برای ایجاد امنیت و ثبات در سوریه اشاره کرد و از مسکو خواست برای پیشبرد مذاکرات تلاش کند.

وی خاطر نشان کرد: این لحظات برای سوریه سرنوشت ساز هستند و در صورت همکاری روسیه می توانیم به برقراری صلح در سوریه امیدوار باشیم.