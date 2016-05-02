گروه های مذهبی و فرهنگی در فضای مجازی تقویت شوند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور، صبح دوشنبه در نشست شورای استانی حمایت از پاتوق های فرهنگی در اراک، اظهار داشت: موضوع پاتوق های فرهنگی در واقع شناسایی نیروهای صاحب نفوذ اجتماعی برای تقویت بنیان های اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه است.

وی افزود: پاتوق های فرهنگی بخش ها و گروه های غیررسمی هستند که بر بستر جامعه اثرگذار بوده و گاهی تاثیرگذارتر از جایگاه های رسمی عمل می کنند.

قربانپور تصریح کرد: پاتوق های فرهنگی می توانند موج مثبت در اجتماع ایجاد کنند و چون این پاتوق های گروه های غیررسمی هستند که در آنها مباحث دوستانه مطرح می شود تاثیرگذاری زیادی به همراه دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان داشت: فعالیت های پاتوق های فرهنگی در سه کارگروه مذهبی، هنری و رسانه ای پیگیری می شود و در این راستا با متولیان حوزه هنری، خبرگزاری مهر و سایر رسانه ها می توان تعامل کرد.

قربانپور تصریح کرد: برای شروع در هر استان حداقل یک پاتوق در فضای حقیقی و یک پاتوق در فضای مجازی ایجاد می شود و سایر پاتوق های فرهنگی نیز می توانند در تعامل با گروه اصلی شکل گیرند.

مدیریت اجتماعی در مقابل جریانات ضددینی از اهداف پاتوق های فرهنگی است

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به اهداف ایجاد پاتوق های فرهنگی گفت: پاتوق های فرهنگی گروه های غیررسمی و غیرتشکیلاتی هستند که با دغدغه مسائل فرهنگی در فضای مجازی و واقعی تشکیل می شوند.

داود چمانی افزود: شناسایی و برقراری ارتباط موثر، جلب مشارکت، توانمندسازی فرهنگی و مدیریت فرهنگی و اجتماعی در مقابل جریانات ضددینی از دیگر اهداف پاتوق های فرهنگی است.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه ریزی های این طرح استفاده از ظرفیت فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی در راستای نشر محتواهای فرهنگی و تعامل تاثیرگذار با مخاطبان، برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه است.

رضا میرزایی، رئیس حوزه هنری استان مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت: امروزه فضای شبکه های اجتماعی فرصت و ظرفیت خوبی را برای شکل گیری پدیده های اجتماعی و اثرگذاری بالا فراهم کرده است و از این ظرفیت می توان به نحو احسن در راستای نشر مسائل فرهنگی و مذهبی بهره گرفت.

وی افزود: این مساله نیاز به برنامه ریزی،شناخت مخاطبین و بهره گیری از روش های تاثیرگذار بر مخاطب دارد اما با توجه به اینکه پاتوق های فرهنگی مقرر است گروه های غیررسمی و غیرتشکیلاتی بوده و فضای دوستانه ای داشته باشند نباید به طور مشخص عنوان شود که از سوی یک نهاد راهبری می شوند تا میزان اثرگذاری و ثمره مثبت آنها افزایش یابد.

ثمین مامقانی نژاد، سرپرست خبرگزاری مهر استان مرکزی نیز در این جلسه اظهار داشت: در زمینه حمایت از پاتوق های فرهنگی رسانه ها با ظرفیت های خود از جمله تعداد زیاد مخاطبین و اثرگذاری بالا می توانند اطلاع رسانی غیرمستقیم داشته باشند.

وی افزود: از جمله دیگر ظرفیت های رسانه ای در این موضوع دسترسی رسانه ها به اقشار مختلف جامعه و تعامل و ارتباط با رهبران فکری است که این رهبران فکری با توجه به تاثیرشان در جامعه می توانند پاتوق های فرهنگی را به طور اثرگذاری به پیش ببرند و به اهداف خود نزدیک کنند.