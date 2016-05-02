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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۵۸

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی:

گروه های مذهبی و فرهنگی در فضای مجازی تقویت شوند

گروه های مذهبی و فرهنگی در فضای مجازی تقویت شوند

اراک-مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بر بهره گیری از ظرفیت های فضای مجازی وشبکه های اجتماعی برای ایجاد پاتوق های اثرگذار در ارتقای فرهنگی ومذهبی جامعه ومقابله با محتواهای ضددینی تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام صفر قربانپور، صبح دوشنبه در نشست شورای استانی حمایت از پاتوق های فرهنگی در اراک، اظهار داشت: موضوع پاتوق های فرهنگی در واقع شناسایی نیروهای صاحب نفوذ اجتماعی برای تقویت بنیان های اجتماعی، فرهنگی و دینی جامعه است.

وی افزود: پاتوق های فرهنگی بخش ها و گروه های غیررسمی هستند که بر بستر جامعه اثرگذار بوده و گاهی تاثیرگذارتر از جایگاه های رسمی عمل می کنند.

قربانپور تصریح کرد: پاتوق های فرهنگی می توانند موج مثبت در اجتماع ایجاد کنند و چون این پاتوق های گروه های غیررسمی هستند که در آنها مباحث دوستانه مطرح می شود تاثیرگذاری زیادی به همراه دارند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی استان مرکزی بیان داشت: فعالیت های پاتوق های فرهنگی در سه کارگروه مذهبی، هنری و رسانه ای پیگیری می شود و در این راستا با متولیان حوزه هنری، خبرگزاری مهر و سایر رسانه ها می توان تعامل کرد.

قربانپور تصریح کرد: برای شروع در هر استان حداقل یک پاتوق در فضای حقیقی و یک پاتوق در فضای مجازی ایجاد می شود و سایر پاتوق های فرهنگی نیز می توانند در تعامل با گروه اصلی شکل گیرند.

مدیریت اجتماعی در مقابل جریانات ضددینی از اهداف پاتوق های فرهنگی است

معاون فرهنگی و پژوهشی اداره کل تبلیغات اسلامی استان مرکزی نیز در این جلسه با اشاره به اهداف ایجاد پاتوق های فرهنگی گفت: پاتوق های فرهنگی گروه های غیررسمی و غیرتشکیلاتی هستند که با دغدغه مسائل فرهنگی در فضای مجازی و واقعی تشکیل می شوند.

داود چمانی افزود: شناسایی و برقراری ارتباط موثر، جلب مشارکت، توانمندسازی فرهنگی و مدیریت فرهنگی و اجتماعی در مقابل جریانات ضددینی از دیگر اهداف پاتوق های فرهنگی است.

وی تصریح کرد: یکی از برنامه ریزی های این طرح استفاده از ظرفیت فضاهای مجازی و شبکه های اجتماعی در راستای نشر محتواهای فرهنگی و تعامل تاثیرگذار با مخاطبان، برای ارتقای سطح فرهنگی جامعه است.

رضا میرزایی، رئیس حوزه هنری استان مرکزی نیز در این نشست اظهار داشت: امروزه فضای شبکه های اجتماعی فرصت و ظرفیت خوبی را برای شکل گیری پدیده های اجتماعی و اثرگذاری بالا فراهم کرده است و از این ظرفیت می توان به نحو احسن در راستای نشر مسائل فرهنگی و مذهبی بهره گرفت.

وی افزود: این مساله نیاز به برنامه ریزی،شناخت مخاطبین و بهره گیری از روش های تاثیرگذار بر مخاطب دارد اما با توجه به اینکه پاتوق های فرهنگی مقرر است گروه های غیررسمی و غیرتشکیلاتی بوده و فضای دوستانه ای داشته باشند نباید به طور مشخص عنوان شود که از سوی یک نهاد راهبری می شوند تا میزان اثرگذاری و ثمره مثبت آنها افزایش یابد.

ثمین مامقانی نژاد، سرپرست خبرگزاری مهر استان مرکزی نیز در این جلسه اظهار داشت: در زمینه حمایت از پاتوق های فرهنگی رسانه ها با ظرفیت های خود از جمله تعداد زیاد مخاطبین و اثرگذاری بالا می توانند اطلاع رسانی غیرمستقیم  داشته باشند.

وی افزود: از جمله دیگر ظرفیت های رسانه ای در این موضوع دسترسی رسانه ها به اقشار مختلف جامعه و تعامل و ارتباط با رهبران فکری است که این رهبران فکری با توجه به تاثیرشان در جامعه می توانند پاتوق های فرهنگی را به طور اثرگذاری به پیش ببرند و به اهداف خود نزدیک کنند.

کد مطلب 3614173

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