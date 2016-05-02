پیروزی سوریان در ترکیه یعنی مدال المپیک/ امید به آخرین تیر ترکش

بهرام مشتاقی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سوریان در شرایط بسیار مطلوبی برای اعزام به ترکیه قرار دارد اظهار داشت: خوشبختانه با توجه به آخرین وضعیت حمید و همچنین صحبت هایی که با محمد بنا و دیگر مربیان تیم ملی داشتم، نماینده وزن ۵۹ کیلوگرم ایران در آخرین میدان گزینشی المپیک در شرایط خوبی قرار دارد. البته کار در ترکیه بسیار سخت تر از میادین قبلی است و مطمئنا سوریان مصاف سختی پیش رو دارد اما به جرات می توان گفت که پیروزی سوریان در این مسابقات می تواند نویدبخش موفقیت حتمی او در کسب مدال المپیک باشد.

وی تصریح کرد: سوریان بارها نشان داده که یک سرباز واقعی است و برای اعتلای نام ایران و در راه افتخارآفرینی برای وطن از جان خود نیز مایه می گذارد. گواه این ادعا نیز کاهش وزن مکرر او در مسابقات اخیر است که طی یکماه در رقابتهای قبلی در قزاقستان و مغولستان و همچنین مسابقات ترکیه می‌بایست حدود ۸ کیلو وزن کم کند.

عضو شورای فنی تیمهای ملی کشتی فرنگی ادامه داد: سوریان این بار باید آخرین تیر ترکش کشتی ایران را به هدف بنشاند و بتواند با شجاعت و شایستگی همیشگی خود تنها سهمیه باقیمانده کشتی ایران در المپیک را کسب کند.

مشتاقی در پاسخ به این سوال که چرا فرد دیگری جایگزین سوریان در رقابتهای گزینشی نشد و او همچنان بعد از سه میدان قبلی باید راهی ترکیه شود گفت: اولا فعلا کسی بهتر از او در این وزن وجود ندارد، ثانیا با اعزام فرد دیگری به مسابقات گزینشی در صورت پیروزی وی و کسب سهمیه، حواشی تازه ای بوجود می آمد. احتمالا این ذهنیت بوجود می آمد که حالا با توجه به کسب سهمیه توسط فرد جدید حتما باید خود او به المپیک اعزام شود و یا اینکه باید رای انتخاب ملی پوش اعزامی، رقابتهای انتخابی برگزار شود.

به گزارش خبرنگار مهر، آخرین مرحله رقابتهای گزینشی کشتی فرنگی برای کسب سهمیه المپیک، روز جمعه ۱۷ اردیبهشت ماه در شهر استانبول برگزار می شود که بر این اساس حمید سوریان نماینده وزن ۵۹ کیلوگرم ایران به همراه محمد بنا سرمربی تیم ملی ، حسام الدین جعفری سرپرست این تیم و رامین امیرساسان متخصص تغذیه تیم ملی، عصر سه شنبه هفته جاری راهی کشور ترکیه می شوند.

تیم ملی کشتی فرنگی ایران تاکنون از مجموع ۶ سهمیه، پنج سهمیه حضور در المپیک را کسب کرده است و حمید سوریان در آخرین مرحله رقابتهای گزینشی المپیک در ترکیه باید برای کسب تنها سهمیه باقیمانده به میدان برود. طبق اعلام اتحادیه جهانی کشتی، فینالیست‌های هر وزن این رقابتها سهمیه حضور در المپیک ۲۰۱۶ ریو را کسب می کنند.