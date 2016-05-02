«کارگردانی داستان» در نمایشگاه کتاب رونمایی می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کارگردانی داستان / داستانگویی حرفهای و تکنیکهای طراحی استوریبورد در فیلم زنده و انیمیشن» نوشته فرانسیس گله باس (Francis Glebas) با ترجمه مشترک داریوش نوروزی و شیوا زنگنه در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی می شود.
فرانسیس گلهباس از استادان انیمیشن والت دیزنی است و در ساخت فیلمهایی چون علاءالدین، شیرشاه، پوکوهانتز و فانتزیا ۲۰۰۰ با عناوین مختلف همکاری داشته است.
گلهباس در این کتاب همانطور که خودش نیز میگوید تمامی شگردهای فیلمنامهنویسی استوریبورد و کارگردانی داستان را که در هالیوود مرسوم است، به زبانی ساده و در عین حال حرفهای آموزش داده و ناگفتهها را به روی کاغذ آورده است. کتاب او دورهای کامل و حرفهای برای دانشجویان رشته سینما و انیمیشن است.
کتاب «کارگردانی داستان / داستانگویی حرفهای و تکنیکهای طراحی استوریبورد در فیلم زنده و انیمیشن » با ۴۰۰ صفحه و قیمت ۲۸۰ هزار ریال توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شده است.
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