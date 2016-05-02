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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۳۵

توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی؛

«کارگردانی داستان» در نمایشگاه کتاب رونمایی می شود

«کارگردانی داستان» در نمایشگاه کتاب رونمایی می شود

کتاب «کارگردانی داستان» نوشته فرانسیس گله باس با ترجمه مشترک داریوش نوروزی و شیوا زنگنه توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی در نمایشگاه کتاب تهران رونمایی می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، کتاب «کارگردانی داستان / داستان‌گویی حرفه‌ای و تکنیک‌های طراحی استوری‌بورد در فیلم زنده و انیمیشن» نوشته فرانسیس گله باس (Francis Glebas) با ترجمه مشترک داریوش نوروزی و شیوا زنگنه در بیست و نهمین نمایشگاه بین المللی کتاب تهران رونمایی می شود.

فرانسیس گله‌باس از استادان انیمیشن والت دیزنی است و در ساخت فیلم‌هایی چون علاءالدین، شیرشاه، پوکوهانتز و فانتزیا ۲۰۰۰ با عناوین مختلف همکاری داشته است.

گله‌باس در این کتاب همان‌طور که خودش نیز می‌گوید تمامی شگردهای فیلم‌نامه‌نویسی استوری‌بورد و کارگردانی داستان را که در هالیوود مرسوم است، به زبانی ساده و در عین حال حرفه‌ای آموزش داده و ناگفته‌ها را به روی کاغذ آورده است. کتاب او دوره‌ای کامل و حرفه‌ای برای دانشجویان رشته سینما و انیمیشن است. 

کتاب «کارگردانی داستان / داستان‌گویی حرفه‌ای و تکنیک‌های طراحی استوری‌بورد در فیلم زنده و انیمیشن » با ۴۰۰ صفحه و قیمت ۲۸۰ هزار ریال توسط انتشارات بنیاد سینمایی فارابی منتشر شده است.

کد مطلب 3614227

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