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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۹:۵۸

با حضور سرلشگر ایزدی؛

پیکر مطهر شهید حسن اکبری تشییع شد

پیکر مطهر شهید حسن اکبری تشییع شد

مراسم تشییع پیکر شهید حسن اکبری صبح امروز در خیابان پیروزی تهران برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید سرهنگ حسن اکبری صبح امروز از مقابل منزلش در خیابان پیروزی تشییع و در قطعه ۲۶ شهدای بهشت‌زهرا(س) آرام گرفت.

بنابر این گزارش، سرهنگ حسن اکبری از افسران آموزشی سپاه ولی‌ امر(عج) که در حال انجام مأموریت آموزشی و تمرین به دلیل نقص سلاح به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

در مراسم تشییع این شهید بزرگوار، تعداد زیادی از شهروندان تهران، هم‌رزمان این شهید و مقامات لشگری و کشوری حضور داشتند؛ سرلشگر مصطفی ایزدی معاون اشراف و راهبردی مقام معظم رهبری و عباس جدیدی عضو شورای شهر تهران از جمله کسانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.

کد مطلب 3614251

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