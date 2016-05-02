پیکر مطهر شهید حسن اکبری تشییع شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم تشییع پیکر شهید سرهنگ حسن اکبری صبح امروز از مقابل منزلش در خیابان پیروزی تشییع و در قطعه ۲۶ شهدای بهشت‌زهرا(س) آرام گرفت.

بنابر این گزارش، سرهنگ حسن اکبری از افسران آموزشی سپاه ولی‌ امر(عج) که در حال انجام مأموریت آموزشی و تمرین به دلیل نقص سلاح به درجه رفیع شهادت نایل آمد.

در مراسم تشییع این شهید بزرگوار، تعداد زیادی از شهروندان تهران، هم‌رزمان این شهید و مقامات لشگری و کشوری حضور داشتند؛ سرلشگر مصطفی ایزدی معاون اشراف و راهبردی مقام معظم رهبری و عباس جدیدی عضو شورای شهر تهران از جمله کسانی بودند که در این مراسم حضور داشتند.