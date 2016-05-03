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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۳۳

هزینه تصادف با پورشه چقدر تمام می شود؟

هزینه تصادف با پورشه چقدر تمام می شود؟

قیمت لوازم یدکی های خودروهای لوکس هم پای قیمت تمام شده آن برق از سر مشتریان می پراند.

باشگاه خبرنگاران نوشت: خرابی و سوانح ناشی از تصادفات رانندگی تنها یک مسیر را پیش روی رانندگان می گذارد و آن حرکت به سمت تعمیرگاه و لوازم یدک فروشی است راهی که با صفرهای کم و زیاد چشم هایتان را گرد می کند.

اما در بین انواع خودروهای داخلی که برای تعمیر و تعویض قطعات یدکی به تعمیرگاه ها می روند خودروهایی به چشم می آید که هزینه هایشان مثل خودشان لوکس است.

در این گزارش گران ترین قطعات مدل های مختلف پورشه را برای شما قرار داده ایم.

 
*** قیمت هایی که در زیر ذکر شده مربوط به مقایسه  گرانترین لوازم یدکی در بین مدل های مختلف پورشه است.
 
 
پورشه ۹۱۱
 
 
قیمت چراغ زنون جلوی پورشه ۹۱۱ با قیمت ۱۱ میلیون تومان به فروش می رسد.
همچنین قیمت چراغ عقب این مدل پورشه ۸ میلیون و ۸۰۰ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
 
پورشه پانامرا
 
 
لنت ترمز جلوی پورشه پانامرا با قیمت ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان و لنت ترمز عقب این پورشه با قیمت ۱ میلیون و ۴۵۰ هزار تومان در بازار به فروش می رسد.
همچنین درب های جلوی پورشه پانامرا ۷ میلیون و ۷۲۰ هزار تومان و درب های عقب این مدل پورشه ۱۱ میلیون و ۹۹۸ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
 
پورشه کاین
 
 
 
 
درب های جلوی پورشه کاین در بازار با قیمت ۹ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان و درب های عقب این خودرو با قیمت ۱۰ میلیون و ۵۹۸ هزار تومان به فروش می رسد.
همچنین گران ترین گلگیر ها در بین ۶ مدل پورشه موجود در بازار متعلق به این مدل است که گلگیر جلو با قیمت ۴ میلیون ۳۰۰ هزار تومان و گلگیر عقب با قیمت ۱۷ میلیون و ۲۰۰ هزار تومان فروخته می شود.
 
پورشه کایمن
 
 
 
 
قیمت تیغه برف پاک کن پورشه کیمن هم از گرانترین لوازم یدکی های لوکس در بین مدل های مختلف پورشه است که تیغه برف پاک کن جلو ۴۴۰ هزار تومان و تیغه برف پاک کن عقب ۲۹۷ هزار تومان قیمت گذاری شده است.
 
 
 

نوع لوازم یدکی

مدل پورشه مورد نظر

حدود قیمت در بازار  به تومان

درب های جلوی پورشه

پانامرا

۷,۷۲۰,۰۰۰

درب های عقب پورشه 

۱۱,۹۹۸,۰۰۰

درب های جلوی پورشه

کاین

۹,۷۰۰,۰۰۰

درب های عقب پورشه 

۱۰,۵۹۸,۰۰۰

تیغه برف پاک کن جلو

کیمن

۴۴۰,۰۰۰

تیغه برف پاک کن عقب

۲۹۷,۰۰۰

گلگیر جلو

کاین

۴,۳۰۰,۰۰۰

گلگیر عقب

۱۷,۲۰۰,۰۰۰

چراغ جلو زنون

۹۱۱

۱۱,۰۰۰,۰۰۰

چراغ عقب

۵,۸۰۰,۰۰۰

لنت ترمز جلو

پانامرا

۲,۲۵۰,۰۰۰

لنت ترمز عقب

۱,۴۵۰,۰۰۰
 
 
کد مطلب 3614259

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