هزینه تصادف با پورشه چقدر تمام می شود؟

باشگاه خبرنگاران نوشت: خرابی و سوانح ناشی از تصادفات رانندگی تنها یک مسیر را پیش روی رانندگان می گذارد و آن حرکت به سمت تعمیرگاه و لوازم یدک فروشی است راهی که با صفرهای کم و زیاد چشم هایتان را گرد می کند.



اما در بین انواع خودروهای داخلی که برای تعمیر و تعویض قطعات یدکی به تعمیرگاه ها می روند خودروهایی به چشم می آید که هزینه هایشان مثل خودشان لوکس است.



در این گزارش گران ترین قطعات مدل های مختلف پورشه را برای شما قرار داده ایم.

*** قیمت هایی که در زیر ذکر شده مربوط به مقایسه گرانترین لوازم یدکی در بین مدل های مختلف پورشه است.

پورشه ۹۱۱