هزینه تصادف با پورشه چقدر تمام می شود؟

باشگاه خبرنگاران نوشت: خرابی و سوانح ناشی از تصادفات رانندگی تنها یک مسیر را پیش روی رانندگان می گذارد و آن حرکت به سمت تعمیرگاه و لوازم یدک فروشی است راهی که با صفرهای کم و زیاد چشم هایتان را گرد می کند.
اما در بین انواع خودروهای داخلی که برای تعمیر و تعویض قطعات یدکی به تعمیرگاه ها می روند خودروهایی به چشم می آید که هزینه هایشان مثل خودشان لوکس است.
در این گزارش گران ترین قطعات مدل های مختلف پورشه را برای شما قرار داده ایم.
|
نوع لوازم یدکی
|
مدل پورشه مورد نظر
|
حدود قیمت در بازار به تومان
|
درب های جلوی پورشه
|
پانامرا
|
۷,۷۲۰,۰۰۰
|
درب های عقب پورشه
|
۱۱,۹۹۸,۰۰۰
|
درب های جلوی پورشه
|
کاین
|
۹,۷۰۰,۰۰۰
|
درب های عقب پورشه
|
۱۰,۵۹۸,۰۰۰
|
تیغه برف پاک کن جلو
|
کیمن
|
۴۴۰,۰۰۰
|
تیغه برف پاک کن عقب
|
۲۹۷,۰۰۰
|
گلگیر جلو
|
کاین
|
۴,۳۰۰,۰۰۰
|
گلگیر عقب
|
۱۷,۲۰۰,۰۰۰
|
چراغ جلو زنون
|
۹۱۱
|
۱۱,۰۰۰,۰۰۰
|
چراغ عقب
|
۵,۸۰۰,۰۰۰
|
لنت ترمز جلو
|
پانامرا
|
۲,۲۵۰,۰۰۰
|
لنت ترمز عقب
|
۱,۴۵۰,۰۰۰
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