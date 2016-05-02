  1. استانها
  2. مازندران
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۰:۰۸

رئیس اداره نظارت و بازرسی صنعت و معدن مازندران:

۱۳۰ رستوران و مجتمع رفاهی در مازندران تعزیر شدند

۱۳۰ رستوران و مجتمع رفاهی در مازندران تعزیر شدند

ساری - رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت مازندران از تعزیر ۱۳۰ واحد رستوران، میهمان‌پذیر، واحدهای اقامتی و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی خبر داد.

حسین اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای تعطیلات نوروز تاکنون به‌منظور اجرای طرح نظارت بر رستوران‌ها، میهمان‌پذیرها، واحدهای اقامتی و مجتمع‌های خدمات رفاهی بین راهی صورت گرفت.

وی افزود: بازرسی‌های انجام‌شده باهدف کنترل و نظارت، تنظیم بازار و حفظ حقوق شهروندی و هم چون رعایت نرخ نامه، رعایت اصول بهداشتی، خدمات‌رسانی مطلوب و... بوده است.

رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران همچنین اظهار داشت: بازدید مشترک با حضور کارشناسان دستگاه‌های نظارتی صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، میراث فرهنگی، صنایع‌دستی و گردشگری استان انجام‌شده است.

وی بیان داشت: از مجموع هزار و ۲۲۰ بازرسی صورت گرفته تعداد ۱۳۰ پرونده به ارزش ریالی ۳۵۰ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۳۳۹ ریال تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.

کد مطلب 3614284

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها