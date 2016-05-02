۱۳۰ رستوران و مجتمع رفاهی در مازندران تعزیر شدند

حسین اصغرزاده در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: از ابتدای تعطیلات نوروز تاکنون بهمنظور اجرای طرح نظارت بر رستورانها، میهمانپذیرها، واحدهای اقامتی و مجتمعهای خدمات رفاهی بین راهی صورت گرفت.
وی افزود: بازرسیهای انجامشده باهدف کنترل و نظارت، تنظیم بازار و حفظ حقوق شهروندی و هم چون رعایت نرخ نامه، رعایت اصول بهداشتی، خدماترسانی مطلوب و... بوده است.
رئیس اداره نظارت و بازرسی سازمان صنعت معدن و تجارت استان مازندران همچنین اظهار داشت: بازدید مشترک با حضور کارشناسان دستگاههای نظارتی صنعت، معدن و تجارت، نیروی انتظامی، دانشگاه علوم پزشکی، میراث فرهنگی، صنایعدستی و گردشگری استان انجامشده است.
وی بیان داشت: از مجموع هزار و ۲۲۰ بازرسی صورت گرفته تعداد ۱۳۰ پرونده به ارزش ریالی ۳۵۰ میلیون و ۹۳۹ هزار و ۳۳۹ ریال تشکیل و برای رسیدگی به اداره تعزیرات حکومتی معرفی شدند.
نظر شما