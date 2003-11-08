قيمت مسكن سال آينده نيز افزايش مي يابد

يك كارشناس مسكن و شهرسازي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر قيمت زمين و مسكن بيش از توان اقتصادي خانوارها است.

مهيار اردشيري كاهش توليد مسكن را به دليل حجم بالاي سرمايه گذاري در بخش اشتغال از سوي دولت دانست و افزود: اين در حالي است كه بودجه اختصاص داده شده به اشتغال هر سال بيشتر از سال قبل است.

وي كاهش توليد مسكن در كشور را موقتي دانست و افزود: پيش بيني مي شود تا دو سال آينده و با رفع مشكل اشتغال در كشور و تزريق وهجوم سرمايه دربخش مسكن، مشكل كاهش توليد مسكن رفع شود .

اردشيري سرمايه گذاري در بخش مسكن را به دليل داشتن ارزش افزوده بالا بهترين نوع سرمايه گذاري ذكر كرد و افزود: بخش مسكن بهترين محل براي جذب سرمايه است.

وي با اشاره به سه عامل اصلي جمعيت، زمين و سرمايه به عنوان عوامل اصلي تعيين كننده قيمت مسكن افزود: تعادل ميان اين سه بخش موجب قيمت گذاري مناسب در بخش مسكن مي شود .

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