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۱۷ آبان ۱۳۸۲، ۱۳:۴۶

يك كارشناس مسكن در گفت و گو با مهر:

قيمت مسكن سال آينده نيز افزايش مي يابد

قيمت مسكن سال آينده نيز افزايش مي يابد

افزايش قيمت مسكن يكي از پيامدهاي منفي كاهش توليد مسكن در كشور است.

يك كارشناس مسكن و شهرسازي درگفت وگو با خبرنگار اقتصادي مهر با  بيان اين مطلب افزود: در حال حاضر قيمت زمين و مسكن بيش از توان اقتصادي خانوارها است.
مهيار اردشيري كاهش توليد مسكن را به دليل حجم بالاي سرمايه گذاري در بخش اشتغال از سوي دولت دانست و افزود: اين در حالي است كه بودجه اختصاص داده شده به اشتغال هر سال بيشتر از سال قبل است.
وي كاهش توليد مسكن در كشور را موقتي دانست و افزود: پيش بيني مي شود تا دو سال آينده  و با رفع مشكل اشتغال در كشور و  تزريق وهجوم سرمايه دربخش مسكن،  مشكل  كاهش توليد مسكن  رفع شود .
 اردشيري سرمايه گذاري در بخش مسكن را به دليل داشتن ارزش افزوده  بالا بهترين نوع سرمايه گذاري ذكر كرد و افزود: بخش مسكن بهترين محل براي جذب سرمايه است.
وي با اشاره به سه عامل اصلي جمعيت، زمين و سرمايه به عنوان عوامل اصلي تعيين كننده قيمت مسكن افزود: تعادل ميان اين سه بخش موجب قيمت گذاري مناسب در بخش مسكن مي شود .
کد مطلب 36143

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