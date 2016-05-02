سند توسعه یزد جامع و منطبق بر واقعیت تدوین شود

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا نصیری زاده صبح دوشنبه در نخستین نشست هماهنگی تدوین سند توسعه استان یزد گفت: روند تدوین سند توسعه استان یزد در برنامه ششم توسعه کشور آغاز شده است.

وی با تاکید بر جامع بودن سند توسعه استان یزد اظهار کرد: برای این منظور باید واقعیات، ظرفیت‌ها، نقاط ضعف و قوت مد نظر قرار داده شود.

نصیری زاده با اشاره به گذشت دو برنامه چهارم و پنجم از زمان ابلاغ سند چشم انداز، گفت: باید دید در مدت گذشت اجرای این برنامه‌ها چه اقداماتی در یزد صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه باید افق پیش روی استان برای ۱۰ سال باقیمانده تا سال ۱۴۰۴ نیز مشخص شود، افزود: برای تدوین سند توسعه استان یزد از اسناد توسعه‌ای بخشی و فرابخشی استان و توان کارشناسی دستگاه‌های اجرایی نیز استفاده می‌شود.

رئیس مدیریت و برنامه ریزی یزد از تدوین این سند در قالب شش محور خبر داد و افزود: تهیه گزارش پیش بینی آینده، تهیه گزارش عملکرد گذشته و تبیین وضع موجود، ظرفیت‌ها و چالش‌های پیش رو، تدوین سند، اقدامات و عملیات اساسی در سطح استان و شهرستان، برآورد کلی تأمین و تجهیز منابع و تعیین الزامات تحقق اهداف و سیاست‌ها محورهای در نظر گرفته شده برای این سند است.

نصیری زاده یادآور شد: آمایش، توسعه و توازن منطقه‌ای و ساماندهی داده‌های مکانی؛ محیط زیست؛ توانمندسازی عشایر، روستاییان و گروه‌های کم درآمد؛ جمعیت؛ نظام تأمین مالی و بیمه؛ رشد، سرمایه گذاری و اشتغال؛ توسعه بخش غیر دولتی و بهبود محیط کسب و کار از جمله بخش‌های این سند است.

وی از نظام اداری، ارتقاء سلامت اداری و دولت الکترونیک؛ ارتقاء بهره وری؛ حقوقی، قضایی و امنیتی؛ امور عمومی، سیاست داخلی و ارتقاء سرمایه اجتماعی؛ سلامت و ارتقاء کیفیت زندگی؛ رفاه و تأمین اجتماعی؛ انرژی؛ مسکن و عمران شهری و روستایی؛ حمل و نقل؛ ارتباطات و فناوری اطلاعات؛ صنعت و معدن؛ کشاورزی؛ آب؛ تجارت و بازرگانی؛ آموزش؛ علم و فناوری؛ فرهنگ و هنر، خانواده و ورزش و جوانان و میراث فرهنگی و گردشگری به عنوان دیگر بخش‌های این سند عنوان کرد.