تامین آتیه بانوان سرپرست خانوار تحت حمایت کمیته امداد البرز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی کمیته امداد امام خمینی (ره)، علی سالارکیا با بیان این که پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی این افراد با هدف تأمین آتیه و بهره مندی آنها از مستمری بازنشستگی، انجام می شود بیان کرد: در طول این مدت حدود سه هزار و ۷۰۰ بانوی سرپرست خانوار تحت حمایت بین ۳۵ تا ۵۰ سال سن مشمول این خدمت شدند.

وی همچنین گفت: با توجه به اهمیت توسعه کار آفرینی و فراهم نمودن امکانات لازم جهت گسترش فعالیت اقتصادی مددجویان پرداخت حق بیمه تأمین اجتماعی طرح های موفق خودکفایی نیز در دستور کار قرار دارد و هم اکنون در حال انجام است.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز افزود: در حال حاضر این نهاد در سرفصلهای اشتغال، درمان، پرداخت کمک هزینه معیشت، خرید، ساخت و تعمیرات مسکن، پرداخت کمک هزینه جهیزیه وازدواج، امور فرهنگی و تحصیلی و تسهیلات کارگشایی به مددجویان تحت حمایت خود خدمات ارائه می کند.

سالارکیا تأکید کرد: این نهاد با اجرای طرح های مختلف سعی دارد پس از ایجاد اشتغال و کسب استقلال اقتصادی خانواده ها، آنها را از چرخه حمایت خارج کند.

مدیرکل کمیته امداد استان البرز بیان کرد: توفیق در ارائه خدمات بهتر به نیازمندان جامعه مستلزم همکاری و همیاری آحاد مردم نوعدوست است.