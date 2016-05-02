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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۳:۱۱

با حضور وزیر جهاد کشاورزی؛

مجتمع گاوداری پنج هزار رأسی در اردبیل کلنگ زنی می‌شود

مجتمع گاوداری پنج هزار رأسی در اردبیل کلنگ زنی می‌شود

اردبیل – رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان اردبیل از کلنگ زنی مجتمع گاوداری پنج هزار رأسی در این استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی اردبیل عدیل سروی با اعلام این خبر تصریح کرد: این مجتمع بزرگ‌ترین مجتمع صنعتی گاو شیری با پنج هزار رأس است که فردا چهاردهم اردیبهشت ماه با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان استانی کلنگ زنی خواهد شد.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذار این پروژه از اعتبارات دولتی استفاده نکرده و با صرف هزینه هزار و ۳۲۰ میلیارد ریالی در کمتر از یک سال پروژه را اجرا خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان متذکر شد: با اجرای این پروژه ۲۰ درصد به ظرفیت تولید شیر گاوداری‌های صنعتی استان اضافه خواهد شد.

سروری با تأکید به ریسک‌پذیری بخش کشاورزی استفاده از تکنولوژی‌های روز و بهره‌گیری از توصیه‌های فنی را زمینه‌ساز کاهش ریسک‌پذیری دانست.

وی متذکر شد: در سفر وزیر جهاد کشاورزی علاوه بر کلنگ زنی این پروژه بازدید از پروژه‌های آب‌وخاک در پایاب سد خداآفرین و سرکشی به مزارع غلات و دانه‌های روغنی و مجتمع شهرک‌های گلخانه‌ای پیش‌بینی شده است.

کد مطلب 3614542
محمد میرزایی ناطق

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