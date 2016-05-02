به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از جهاد کشاورزی اردبیل عدیل سروی با اعلام این خبر تصریح کرد: این مجتمع بزرگ‌ترین مجتمع صنعتی گاو شیری با پنج هزار رأس است که فردا چهاردهم اردیبهشت ماه با حضور وزیر جهاد کشاورزی و مسئولان استانی کلنگ زنی خواهد شد.

وی تأکید کرد: سرمایه‌گذار این پروژه از اعتبارات دولتی استفاده نکرده و با صرف هزینه هزار و ۳۲۰ میلیارد ریالی در کمتر از یک سال پروژه را اجرا خواهد کرد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان متذکر شد: با اجرای این پروژه ۲۰ درصد به ظرفیت تولید شیر گاوداری‌های صنعتی استان اضافه خواهد شد.

سروری با تأکید به ریسک‌پذیری بخش کشاورزی استفاده از تکنولوژی‌های روز و بهره‌گیری از توصیه‌های فنی را زمینه‌ساز کاهش ریسک‌پذیری دانست.

وی متذکر شد: در سفر وزیر جهاد کشاورزی علاوه بر کلنگ زنی این پروژه بازدید از پروژه‌های آب‌وخاک در پایاب سد خداآفرین و سرکشی به مزارع غلات و دانه‌های روغنی و مجتمع شهرک‌های گلخانه‌ای پیش‌بینی شده است.