۶ مدرسه‌ جدید برکت در گلستان ساخته می شود

به گزارش خبرنگار مهر، محمدمهدی سلمان‌زاده، پیش از ظهر دوشنبه، در جمع خبرنگاران اظهار کرد: با ساخت این ۶ مدرسه، تعداد مدارس ساخته شده‌ بنیاد برکت در گلستان به ۲۶ مدرسه با ۱۶۶ کلاس درس می‌رسد.

وی افزود: این ۲۶ مدرسه برکت در مناطق محروم و روستاهای تابعه‌ی شهرهای گنبد، آزادشهر، گومیشان، علی‌آباد کتول، رامیان، آق‌قلا، بندر گز، گالیکش، کردکوی، گرگان، بندر ترکمن و ... ساخته شده و یا در دست ساخت است.

مدیرکل ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) استان گلستان با بیان این‌که بنیاد برکت برای محرومیت‌زدایی از مناطق محروم و کم‌تر توسعه‌یافته‌ی استان گلستان تاکنون حدود ۲۹۰ میلیارد ریال در این استان سرمایه‌گذاری کرده است، افزود: بنیاد برکت در زمینه‌ی ساخت مدارس، مساجد، انجام پروژه‌های زیربنایی، ارایه‌ خدمات مالی و بیمه‌ای به ایتام و اعطای وام قرض‌الحسنه نیز در این استان گام‌های مؤثری برداشته است.

سلمان‌زاده گفت: بنیاد برکت هم‌چنین در زمینه‌ توانمندسازی اقتصادی و کارآفرینی در این استان اقدامات خوبی انجام داده و تاکنون مبلغ ۳۴ میلیارد ریال در این زمینه سرمایه‌‌گذاری کرده است.

وی با بیان این‌که بنیاد برکت در سه پروژه‌ توانمندسازی اقتصادی در مراوه تپه و آزادشهر مشارکت کرده، افزود: با سرمایه‌گذاری در این بخش برای ۸۱۵ نفر فرصت شغلی ایجاد شده است.