دستگیری مسافر آلمان به خاطر گردنبندقاپی/ فیلم

به گزارش خبرگزاری مهر، پسر جوان که پس از سرقت به صورت مخفیانه از مرز خارج شده بود و در آلمان زندگی می‌کرد، برای بازگشت به ایران خودش را به کنسولگری معرفی کرد و خواهان بازگشت خودش شد.

متهم ۵ روز پس از ورود به کشور بازداشت شد. تصاویر منتشر شده، یکی از گردنبند قاپی‌های پسر جوان و همدستانش را نشان می‌دهد.

روز گذشته کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تهران متوجه شدند متهم فراری که مدت‌هاست به اتهام سرقت تحت تعقیب است، به ایران بازگشته و در یکی از شهرستان‌های اطراف پایتخت زندگی مخفیانه‌ای را آغاز کرده است.

به دنبال این خبر، اکیپی از ماموران راهی مخفیگاه متهم شده و در عملیاتی ضربتی او را دستگیر کردند.