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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۴۸

دستگیری مسافر آلمان به خاطر گردنبندقاپی/ فیلم

دستگیری مسافر آلمان به خاطر گردنبندقاپی/ فیلم

سر دسته باند گردنبند قاپی درباره کمپ آلمان و سریال سرقت های خشن پایتخت اعتراف کرد.

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به گزارش خبرگزاری مهر، پسر جوان که پس از سرقت به صورت مخفیانه از مرز خارج شده بود و در آلمان زندگی می‌کرد، برای بازگشت به ایران خودش را به کنسولگری معرفی کرد و خواهان بازگشت خودش شد.

متهم ۵ روز پس از ورود به کشور بازداشت شد. تصاویر منتشر شده، یکی از گردنبند قاپی‌های پسر جوان و همدستانش را نشان می‌دهد.

روز گذشته کارآگاهان مبارزه با سرقت پلیس آگاهی تهران متوجه شدند متهم فراری که مدت‌هاست به اتهام سرقت تحت تعقیب است، به ایران بازگشته و در یکی از شهرستان‌های اطراف پایتخت زندگی مخفیانه‌ای را آغاز کرده است.

به دنبال این خبر، اکیپی از ماموران راهی مخفیگاه متهم شده و در عملیاتی ضربتی او را دستگیر کردند.

کد مطلب 3614700

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