  1. جامعه
  2. شهری
۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۶:۴۰

احمد مسجدجامعی:

امیدواریم امسال شاهد رفع مشکلات کارگران به طور همه جانبه باشیم

امیدواریم امسال شاهد رفع مشکلات کارگران به طور همه جانبه باشیم

عضو شورای اسلامی شهر تهران گفت: شورای شهر همواره حمایت همه جانبه از کارگران داشته و به این حمایت خود ادامه می دهد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد مسجد جامعی در همایش تجلیل از نمایندگان کارگران شهرداری تهران که در وزارت کار برگزار شد گفت: در چهارمین دوره شورا بود که برای اولین بار فراکسیون کارگری در راستای حمایت از حقوق کارگران تشکیل شد و این حاکی از آن است که نهاد شورا حمایت از حقوق کارگران را به عنوان یکی از اولویت های شهر پذیرفته است.

وی ادامه داد: در طول روز همواره شاهد تلاش گسترده کارگران شهرداری هستیم و باید قدردان این زحمات هم باشیم.

مسجد جامعی تصریح کرد: امیدوارم با حمایت شورا شاهد سالی باشیم که حقوق کارگران به طور همه جانبه برآورده شود و مشکلات این قشر زحمت کش بیش از پیش حل شود.

رییس شورای اسلامی شهر تهران،  نیز در این مراسم گفت: امیدواریم شاهد روزی باشیم که کارگران و کارفرمایان همه در یک سطح باشند تا مصداق بارز آیه "ان اکرمکم عند الله اتقاکم " را در جامعه شاهد باشیم.

مهدی چمران با اشاره به خدمات کارگران شهرداری تهران گفت: این آرامشی که امروز مردم دارند حاصل تلاش و زحمات کارگران است. امروزه آنچه در شهر به وجود می اید از قبیل تونل ها، پل ها، ساختمان ها، زیبایی ها، نظافت شهر، فضای سبز و طراوات و شادابی شهر همه حاصل تلاش کارگران است و از این رو باید تلاش این عزیزان را قدر بنهیم .

وی افزود: قدر دانی از زحمات این کارگران تنها نباید زبانی و ظاهری باشد بلکه می بایست در عمل نیز این مهم متبلور شود.

چمران با اشاره به حضور کارگران در جای جای انقلاب اسلامی، گفت: کارگران از جمله اقشاری بودند که در تمام طول پیروزی انقلاب اسلامی و نیز بعد از پیروزی انقلاب حضور داشتند و با اینکه حتی می شد ماهها حقوق دریافت نکرده بودند اما پای عهد و میثاق خود با اتنقلاب ایستادند.

رییس شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: امروز اگر ما قدر کارگران خود را بدانیم می توانیم از تولیدات داخل حمایت کنیم و به تولیدات خارجی نه بگوییم، کشور ما دارای ظرفیت های فراوان است، می توانیم بهترین محصولات را تولید کنیم، می توانیم بهترین تولید کنندگان باشیم اگر قدر کارگران خود را بدانیم .

چمران همچنین یاد آور شد: جا دارد از کارگران صنعتی نیز یاد کنیم که در ارتقا تکنولوژیکی کشور نیز سهم عمده ای دارند و امیدوارم در تخصص ها و تکنولوزی نیز به این جایگاه برسیم که خودکفا باشیم.

چمران همچنین با اشاره به سالروز شورا ها، افزود: ۹ اردیبهشت سالروز شورا ها بود، روزی که نشان دهنده ی اهمیت شوراها است اما عزیزان بدانید ما نیز در شورا کارگر مردم هستیم و به این خدمتگزاری خود افتخار می کنیم .

رییس شورای اسلامی شهر تهران در انتها خاطر نشان کرد: امیدوارم روزی برسد که کارگر و کارفرما همه و همه در یک سطح باشند تا مصداق بارز آیه الهی "ان اکرمکم عند الله اتقاکم" را شاهد باشیم.

کد مطلب 3614800
نورا حسینی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها