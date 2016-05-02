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۱۳ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۸:۱۱

دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان:

۵۴ شرکت در استان همدان برای دانش بنیان شدن درخواست داده اند

۵۴ شرکت در استان همدان برای دانش بنیان شدن درخواست داده اند

همدان – دبیر انجمن شرکت های دانش بنیان استان همدان گفت: در سال گذشته ۵۴ درخواست برای دانش بنیان شدن شرکت ها در استان همدان دریافت شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بادامی نجات ظهر دوشنبه در جمع خبرنگاران اظهارداشت: شرکت های متقاضی دانش بنیان شدن باید مراحلی را با ارائه مدارک خاصی پشت سر بگذارند تا در نهایت شرکت دانش بنیان شناخته شوند و از تسهیلات مربوط به دانش بنیان شدن بهره ببرند.

وی بابیان اینکه شرکت های دانش بنیان باید از دانش با فناوری بالا استفاده کرده باشند، گفت: از ۵۴ درخواست ارائه‌شده در سال گذشته ۲۶ موردپذیرش شده است.

حمید بادامی نجات گفت: پس از اعلام تقاضا از سوی شركتها و ورود اطلاعات مربوطه به سامانه ارزیابی صلاحیت شرکت های دانش بنیان، اطلاعات شركتها توسط دبیرخانه كارگروه به كارگزاران برای ارزیابی فرستاده می‌شود و پس از تایید نهایی صلاحیت، شرکت دانش بنیان معرفی می‌شود.

وی افزود: اگر شرکتی تمایل به شرکت دانش بنیان نوپا دارد، باید علاوه برداشتن برنامه تولید کالا، مطابق با فهرست کالا یا خدمات دانش بنیان مصوب شده اقداماتی انجام دهد و طبق این مصوبه دانش فنی كالاها یا خدمات دانش بنیان تولیدشده توسط شركت، باید مبتنی بر فعالیت‌های تحقیق و توسعه، ایجادشده و یا از طریق انتقال فناوری جذب‌شده و بومی‌سازی شده باشد.

بادامی نجات افزود: در این میان صندوق نوآوری و شکوفایی معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری نیز  به ارائه تسهیلاتی تا سقف ۳۰۰ میلیون تومان به شرکت‌های دانش بنیان می پردازد.

کد مطلب 3614922

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