کارگران و کارفرمایان در کنار هم مسائل و مشکلات را آنالیز کنند

به گزارش خبرنگار مهر، محمدتقی حسینی بعد از ظهر دوشنبه در آئین روز جهانی کار و کارگر در منطقه ویژه پارس اظهار داشت: کارگران کشورمان همواره مایه افتخار برای مردم بودهاند و چرخ توسعه کشور به واسطه تلاش این کارگران میچرخد.
وی با اشاره به تلاشهای کارگران در دوران دفاع مقدس، بیان کرد: در شرایطی که دشمن از هر تلاش برای ضربهزدن به تولید و اقتصاد کشور استفاده میکردند، کارگران کشورمان موفق شدند تولید را رونق ببخشند.
قائم مقام وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در امور بینالملل اضافه کرد: همانگونه که کارگران در دوران دفاع مقدس اجازه تعطیل شدن تولید را ندادند، در روزهای آینده و با اجرای کامل برجام با کار و تلاش خود زمینه توسعه بیش از پیش کشور را فراهم میکنند.
وی حضور در منطقه ویژه پارس و قرار گرفتن در جمع کارگران پایتخت انرژی کشور را یک افتخار عنوان کرد و ادامه داد: منطقه کاری پارس جنوبی یک منطقه کمنظیر در سطح کشور است.
حسینی تصریح کرد: در این روز علاوه بر تقدیر از کارگران، باید کارگران و کارفریان در کنار هم مسائل و مشکلات را بررسی و ارزیابی کنند تا شاهد بهبود وضعیت باشیم.
گامهای اساسی برای احقاق حقوق کارگران
سرپرست کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس نیز در این نشست اظهار داشت: گامهای بسیار مهمی در راستای احقاق حقوق کارگران در این منطقه برداشته شده است و مطالبات کارگران را به صورت ویژهای دنبال میکنیم.
رضا احمدیپور با اشاره به تشکیل چهار هزار پرونده در حوزه مرجع حل اختلاف کار و خدمات اشتغال منطقه ویژه پارس در سال گذشته، بیان کرد: این تعداد پرونده منجر به صدور رای شد و اغلب این آراء نیز قطعیت یافت و کارگران به حقوق خود دست یافتند.
وی همچنین به تشکیل دو هزار و ۷۰۰ پرونده در حوزه بیکاری اشاره کرد و ادامه داد: نیمی از این پروندهها تائید نهایی شده است و به تامین اجتماعی معرفی شدند تا مقرری آنها پرداخت شود.
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