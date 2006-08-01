رهبري امام خميني(ره) تاثيرات شگرفي بر تحولات منطقه داشت

به گزارش خبرنگار سياسي "مهر"، مهدي كروبي درهمايش احزاب سراسر كشور با عنوان حمايت احزاب از مقاومت لبنان و فلسطين كه عصر امروز در سالن همايش هاي صدا و سيما برگزار شد گفت: 20 روز از حوادث تاثير برانگيز لبنان مي گذرد و رژيم صهيونيستي با جنايات خود مردم مظلوم لبنان را هدف آماج بمبها و موشكها قرار داده است.

وي افزود: جامعه جهاني با همه فعاليتي كه به عمل آورده اند هنوز نتوانسته اند مانع اين جنايتها شوند، اقداماتي كه بدون شك جنايت عليه بشريت محسوب مي شود و مرتكبين آن بايد در دادگاه بين المللي محاكمه شوند.

كروبي با اشاره به فاجعه قانا گفت: اين جنايت يكبار ديگر هم در سال 1996 انجام شده بود و گزارشات مجامع بين المللي حاكي از عمدي بودن آن جنايت ها بوده است و اگر در آن روز جلوي اين جنايتها گرفته شده بود امروز شاهد جنايت ديگري از اين نوع نبوديم.

دبيركل حزب اعتماد ملي افزود: امروز بايد فرياد بزنيم كه اسرائيل به خاطر اقداماتش مجازات نمي شود و سازمان ملل هنوز نتوانسته قطعنامه آتش بس را به تصويب برساند و مسئول اين جنايات آمريكائيها هستند. سيد حسن نصرالله با حمايت و همراهي اقشار مسلمان لبنان مقاومت جانبدارانه اي را از خود بروز داده اند و با تدابير مناسب و حكمت و ايمان وافر خود پيروزي صحنه نبرد را به دست خواهند آورد.

وي خاطرنشان كرد:‌ حزب الله مقابل رژيمي ايستاده است كه خود را از نظر نظامي شكست ناپذير مي دانست و با تمام هزينه هايي كه براي اين نبرد پرداخت مي شود بايد توجه كنيم كه اگر در ميان اين حوادث با گذشته مقايسه اي داشته باشيم درك مي كنيم كه رهبري امام خميني (ره) چه تاثيرات شگرف و عميقي بر روند تحولات منطقه داشته است.

كروبي افزود: شهادت طلبي و مقاومت نيروهاي مسلمان كه همراه با درايت بوده، موجب سربلندي مسلمانان و اعراب شده است. همان رژيمي كه در 6 روز جنگ نظاميان عرب را مبهوت خود كرده بود امروز در فلسطين مقهور قدرت نيروي مقاومت مردم شده است.

مهدي كروبي در پايان اظهار داشت: به عنوان شخصي كه از گذشته هاي دور شاهد جنايات صهيونيست ها بوده ام به عنوان حزب اعتماد ملي از ملت ايران و دولت مي خواهم با حمايت ها و كمك هاي مردمي حزب الله را ياري دهند و حزب الله بداند كه ملت ايران با اوست و فلسطيني ها بدانند كه همه حركتها و جمعيت هاي موجود از مبارزات مشروع و حق طلبانه آنان حمايت مي كنند.