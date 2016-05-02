سیاستمدار انگلیسی، داعش را ساخته رژیم صهیونیستی دانست

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روسیا الیوم، یکی از سیاستمداران سابق انگلیس در سخنانی به نقش رژیم صهیونیستی در شکل گیری گروه تروریستی-تکفیری داعش پرداخت.

بر اساس این گزارش «سلیم ملا» یکی از سیاستمداران سابق انگلیس طی سخنانی در همین زمینه اظهار داشت: اسرائیل پشت داعش ایستاده است.

وی در ادامه سخنان خود در رابطه با حملات تروریستی در فرانسه نیز تصریح کرد: حملات فرانسه با هدف انتقام از این کشور به دلیل مواضع پاریس در حمایت از برپایی کشور فلسطین صورت گرفت.

رسانه ها اعلام کردند که حزب کارگران انگلیس عضویت سلیم ملا را به همراه الیاس عزیز یکی از همکارانش به حالت تعلیق درآوردند. زیرا این افراد در پایگاه های اجتماعی اعلام کرده بودند که میان رفتار آلمان نازی با یهود و اسرائیل با فلسطینی ها تشابه وجود دارد.