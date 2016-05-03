بیماری های قلبی و تنفسی در کمین افراد کم تحرک/ پیاده روی کنید

دکتر محمدعلی محسنی بندپی در آستانه برگزاری بیست و هفتمین کنگره سالیانه فیزیوتراپی ایران، به خبرنگار مهر گفت: سلامت، طول عمر و كيفيت عملكرد هر يك از سیستم های بدن به پويايي و تحرك بيشتر وابسته است از این رو سازمان جهانی بهداشت ١٥٠ دقيقه ورزش و یا فعالیت بدنی در هفته را براي سلامت تمامی گروه های سنی لازم دانسته و حركت را يكي از شاخص هاي مهم سلامت ذكر كرده است.

وی افزود: ۱۵۰ دقیقه ورزش در هفته می تواند با مجموع انجام فعالیت در دوره های کوتاه تر، حداقل ۱۰ دقیقه ای حاصل شود. هر چند برای افراد در گروه سنی ۵ تا ۱۷ سال، ۶۰ دقیقه فعالیت ورزشی در روز را توصیه می کنیم که می توان این فعالیت ها را از پیاده روی ساده تا تمرینات تقویتی برای عضلات به نحوی که گروه عضلات اصلی بدن درگیر باشند، شامل شود. مگر اینکه افراد توصیه پزشکی خاصی داشته باشند. البته برای افراد معلول هم با توجه به ظرفیت های ورزشی و محدودیت ها و خطرات سلامتی، نیاز به انطباق وجود دارد.

محسنی بندپی ادامه داد: شواهد قوی حاکی از این واقعیت است که مردان و زنانی که بیشتر به فعالیت های فیزیکی می پردازند در مقایسه با آنهایی که کمتر فعالیت دارند، نرخ پایین تری از مرگ و میر به علل مختلف، بیماری های قلبی - عروقی، فشار خون بالا، سکته مغزی، دیابت نوع ۲ ، سرطان سینه و روده بزرگ و افسردگی را دارند و ریسک کمتری برای شکستگی لگن یا مهره دارند، از آمادگی عضلانی و توانایی های قلبی - تنفسی بیشتر برخوردار بوده و شانس بیشتری برای کنترل وزن خود داشته و از تناسب وزن بهتری برخوردارند و همچنین علاوه بر این برای گروه سنی ۶۵ سال به بالا ریسک کمتری برای افتادن و سقوط و عملکرد شناختی بهتری ایجاد می شود. همچنین خطر ابتلا به محدودیت های عملکردی در این گروه کاهش می یابد.

وی گفت: سازمان جهاني بهداشت (WHO) كه سياستگزار بهداشت و سلامت در دنياست و خط مشي دولت ها را براي بهبود و ارتقاي سلامت در كشورهاي مختلف تعيين نماید، كنفدراسيون جهانی فيزيوتراپی را به عنوان متولي اصلی مقوله حركت و فعالیت فیزیکی بشر، در میان چهار همكار مستقيم خود قرار داده و در ارزيابي سطح سلامت جوامع مختلف، متوسط ميزان ورزش و تحرك را از مهمترين فاكتورها بر می شمارد.

محسنی بندپی تاکید کرد: انجمن فيزيوتراپی ايران به هموطنان هشدار می دهد در صورتي كه ورزش و تحرک بدنی را در برنامه روزانه خود جاي ندهند، علاوه بر ایجاد ضعف و محدودیت دامنه حرکتی گروه های مختلف عضلانی و بروز درد و التهاب و تخريب مفاصل، به شدت در معرض خطر بيماری های قلب و عروق و تنفسی قرار خواهند گرفت.

رئیس بیست و هفتمین کنگره فیزیوتراپی ایران اظهارداشت: روزانه ۳۰ دقيقه تحرک از جمله پياده روی خصوصا اگر در ابتداي صبح انجام شود از بروز بيماری های اعصاب و روان و مغز و اعصاب نیز جلوگيری مي كند.

محسنی بندپی افزود: در تحرک و ورزش های روزانه بالا رفتن تعداد ضربان قلب و تنفس در دقيقه مي تواند يكي از معيارهاي ارتقاي سطح سلامت فرد باشد، اگر چه تحرك بايد متناسب با آمادگي جسماني و وضعيت سيستم عضلانی اسكلتی فرد انجام شده به صورت تدریجی بر ميزان شدت و سرعت حركات افزوده شود، در صورت عدم تناسب تمرين انجام شده با آمادگي جسمانی، ضربات جبران ناپذيري وارد خواهد شد كه درمان آنها بسيار زمان بر خواهد بود.

وی ادامه داد: يكی از مشكلات شايع كه در كلينيک ها مشاهده مي شود، افرادی هستند كه مدت زمان طولانی فاقد هیچ گونه تحرک فیزیکی بوده و بعد به يكباره تصميم مي گيرند، ورزش کنند. این گروه بسيار در معرض آسيب بوده و ما به آنها هشدار می دهيم كه ورزش را از يک پياده روی آرام و يا شناي ملايم روزانه آغاز كرده و به تدريج زمان و شدت و سرعت آن را افزايش دهند. در حرکات تقویتی نیز در صورتی که از وزنه برای تقويت عضلات استفاده می كنند، حتما در هفته های اول از وزنه های كم مانند نيم تا يک كيلو و تعداد تکرار محدود تمرينات شروع كنند تا دچار آسيب نشوند.

محسنی بندپی در پایان خاطر نشان کرد: انجمن فيزيوتراپي ايران نیز هم راستا با کنفدراسیون جهانی فیزیوتراپی، شعار كنگره امسال را «حركت برای زندگی» انتخاب نموده است، تا هرچه بيشتر توجه هم میهنان عزیز را به اين موضوع جلب كند.

كنگره ساليانه انجمن فيزيوتراپی ايران از تاريخ ١٥ لغايت ١٧ ارديبهشت ۹۵ در هتل المپيک تهران برگزار می گردد.