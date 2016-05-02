زخمی شدن یک صهیونیست درقدس/ بازداشت ۵۶۷ فلسطینی در ماه آوریل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از فلسطین الیوم، یک شهرک نشین صهیونیست شامگاه دوشنبه در جریان عملیات مقاومتی یک فلسطینی که با استفاده از سلاح سرد در نزدیکی باب العامود در البلده القدیمه در قدس اشغالی انجام گرفت، زخمی شد. بنا بر اعلام منابع صهیونیستی این شهرک نشین از ناحیه فوقانی بدن زخمی شده و عامل عمیات متواری شد.

در پی این عملیات نظامیان صهیونیست یورش گسترده ای را به منازل اطراف محل عملیات انجام دادند.

در همین حال منابع فلسطینی از دستگیری ۵۶۷ فلسطینی در کرانه باختری، قدس اشغالی و نوار غزه طی ماه آوریل گذشته خبر دادند. انجمن های حقوق بشری دولتی و غیردولتی فلسطین روز دوشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که با حساب فلسطینی های دستگیرشده در ماه آوریل گذشته، شمار فلسطینی ها که از ابتدای انتفاضه قدس در ابتدای ماه اکتبر ۲۰۱۵ بازداشت شده اند به ۵ هزار و ۳۳۴ مورد افزایش یافت.

بر اساس این گزارش نظامیان اشغالگر ماه آوریل گذشته ۲۱۳ فلسطینی از جمله ۶۰ کودک را از قدس و ۱۲۰ فلسطینی را از الخلیل در جنوب قدس اشغالی بازداشت کردند. در همین راستا ۴۳ فلسطینی از رام الله و البیره، ۴۰ فلسطینی از شهر نابلس در شمال قدس، ۳۸ فلسطینی از بیت لحم و ۳۵ فلسطینی نیز از قلقیلیه دستگیر شدند.

نظامیان صهیونیست ماه آوریل گذشته ۲۳ فلسطینی را از جنین در شمال قدس، ۱۲ فلسطینی را از طولکرم، ۹ فلسطینی را از طوباس، ۵ فلسطینی را از سلفیت و ۴ فلسطینی را هم در اریحا در شمال قدس اشغالی بازداشت کردند.

بر اساس این گزارش نظامیان اشغالگر ماه آوریل گذشته ۱۲۳ کودک و ۲۴ زن و دختر فلسطینی را بازداشت کرده اند.