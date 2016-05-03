معلمان نمونه دراولویت آزمون استخدامی اعزام به خارج

به گزارش خبرنگار مهر، علی اصغر فانی در مراسم تقدیر از معلمان نمونه که شب گذشته در دارالفنون برگزار شد، گفت: آموزش و پرورش زیرساخت سرمایه انسانی هر کشور را تعیین می کند.

وی افزود: مقام معظم رهبری در دیدار با فرهنگیان فرمودند آموزش و پرورش از توان یک وزارتخانه خارج است اگر همه به کمکش نیایند مشکلاتش حل نمی شود.

وزیر آموزش و پرورش با تاکید بر اینکه آموزش و پرورش مشکلات مزمن دارد گفت: این مشکلات پیش و بعد از انقلاب اسلامی نیز وجود داشته است.

فانی با اشاره به روی کار آمدن دولت تدبیر و امید بیان کرد: بنده ۲۷ مرداد سال ۹۲ به آموزش و پرورش آمدم وضعیت آن زمان با اکنون خیلی فرق کرده است.

وی با مقایسه عملکرد دولت یازدهم با دولت دهم در رابطه با نظام آموزش و پرورش نسبت به دولت دهم گفت: سال ۹۲ سهم بودجه آموزش و پرورش ۹ درصد بود اما اکنون به ۱۱.۷ درصد رسیده است یعنی ۲.۷ درصد به بودجه آموزش و پرورش اضافه کرده ایم.

فانی تصریح کرد: دولت علیرغم همه مشکلاتی که در اعتبارات داشته نسبت به آموزش و پرورش عنایت ویژه ای دارد.

وی ادامه داد: در سال ۹۳ بیش از ۱۱۰ درصد بودجه دریافت کردیم و در سال ۹۴ نیز ۱۰۸ درصد اعتبارات به آموزش و پرورش تخصیص داده شد.

میانگین حقوق فرهنگیان ۶۷ درصد رشد داشته است

فانی یادآور شد: میانگین دریافتی از مهر ۹۲ تا آخر اسفند ۹۴، ۶۷.۷ درصد رشد داشته است. همچنین با افزایش حقوق و کاهش تورم در دولت تدبیر و امید رو به رو بودیم.

وی با بیان اینکه فاصله حقوقی معلمان با دیگر کارمندان زیاد است گفت: با این اقدامات نمی توانیم ادعا کنیم مشکلات حل شده است اما می توانیم ادعا کنیم گام های اصولی را برداشته ایم.

توجه به فرهنگیان در گرو گشایش وضعیت اقتصادی

وزیر آموزش و پرورش تصریح کرد: رئیس جمهور نیز تاکید کردند اگر در وضعیت اقتصادی گشایش ایجاد شود بالاترین خدمت حاکمیت توجه به همکاران فرهنگی است.

فانی گفت: شاخص های آموزش و پرورش را در موارد مختلف مشخص کرده ایم و پس از ارزیابی نتایج آن را اعلام خواهیم کرد.

وی بیان کرد: نظام ۳-۳-۶ در دولت گذشته مصوب شد و عملیاتی شدن آن به ما محول شد و در آن زمان مدیرکل وقت گفت که ۲۴ هزار معلم برای پایه ششم کم داریم. تلاش های زیادی برای حل این مشکل شد، کتاب ها را تالیف کردیم و اکنون نیز ۱۴۰ عنوان کتاب جدید التالیف منتشر شده است.

وی در پاسخ به انتقاد یکی از معلمان به محرومیت هایی که در مدارس شبانه روزی وجود دارد گفت: در مدارس شبانه روزی حدود ۴۰۰ هزار دانش آموز داریم که غذا، اسکان و تجهیز این مدارس برای ما هزینه زیادی دارد. در برخ از مناطق نیز به دلیل خشکسالی ها خانواده ها امکان کمک ندارند. سال گذشته از خیرین دعوت کردیم و همچنین از انجمن های مردمی و نهادهای دولتی کمک گرفتیم تا بخشی از این هزینه ها را تامین کنیم.

تعطیلی مدارس شبانه روزی یعنی ترک تحصیل محروم ترین اقشار جامعه

وی با تاکید بر اینکه نمی توانیم مدارس شبانه روزی را تعطیل کنیم گفت: تعطیلی مدارس شبانه روزی به معنای ترک تحصیل محروم ترین اقشار جامعه است. تلاش کرده ایم در مناطق محروم با ایجاد مدارس شبانه روزی عدالت آموزشی را برقرار کنیم.

فرزندان فرهنگیان در اولویت استخدام آموزش و پرورش

وزیر آموزش و پرورش بیان کرد: فرزندان فرهنگیان در شرایط یکسان در اولویت پذیرش دانشگاه فرهنگیان و وزارت آموزش و پرورش هستند.

رفع مشکل کمبود معلم باتجربه در مناطق محروم با اتخاذ سیاست پذیرش بوم برای بوم

وی همچنین در پاسخ به انتقاد یکی از معلمان به نبود معلمان باتجربه در مدارس روستایی و عشایری گفت: سیاست آموزش و پرورش پذیرش نیرو از بوم برای بوم است و ما به جد این سیاست را دنبال می کنیم و بر آزمون استخدامی که در سال گذشته برگزار شد نیز این رویکرد حاکم بود با وجود اینکه خیلی ها می خواستند جلوی این سیاست را بگیرند اما ما برای اینکه مشکل کمبود معلم باتجربه را در روستاها حل کنیم این سیاست را دنبال خواهیم کرد.

معلمان نمونه در اولویت آزمون استخدام اعزام به خارج قرار گیرند

وی همچنین با استقبال از پیشنهاد یک معلم نمونه برای اولویت قرار گرفتن معلمان نمونه برای اعزام معلمان به مدارس خارج از کشور گفت: این پیشنهاد خوبی است و مرکز نیروی انسانی وزارتخانه این پیشنهاد را پیگیری کند. در آزمون استخدامی اعزام به خارج، معلمان نمونه در اولویت قرار می گیرند.

باید تجهیز هنرستان ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت باشد

وی در ادامه در واکنش به انتقاد یکی از معلمان به نبود تجهیزات در هنرستان ها گفت: متاسفانه تجهیزات هنرستان ها به روز نیست و تجربه تعدادی از کشورها نشان می دهد که مجهزتر کردن هنرستان ها بر عهده وزارت صنعت، معدن و تجارت است البته مذاکراتی نیز انجام شده و تفاهم نامه ای منعقد کرده ایم که باید به تصویب هیات دولت و مجلس شورای اسلامی برسد تا بتوانیم هزینه تامین بخشی از تجهیزات را از صاحبان صنایع و تجار دریافت کنیم.

وی همچنین به بدهی های مدارس برای پرداخت فیش های آب، برق و گاز اشاره کرد و گفت: بدهی مدارس برای پرداخت هزینه های آب، برق و گاز به یک بیماری اپیدمی تبدیل شده است. البته با وجود بدهی آب و برق مدارس قطع نمی شود اگر هم قطع شود به ۲۴ ساعت نمی کشد چرا که امام جمعه و فرماندار آن استان به کمک ما می آیند و مشکل حل می شود.

وی افزود: در هیات دولت به وزیر نیرو گفته ام بگویید به ما پول دهند تا بتوانیم بدهی شما را پرداخت کنیم.

فانی درباره پاداش پایان خدمت بازنشستگان سال ۹۳ بیان کرد: وزیر آموزش و پرورش ۹۰۰ میلیارد تومان وام از دو بانک دریافت و عمده ای از پاداش ها را پرداخت کرد و همه مسئولیت ها را بنده بر عهده گرفتم و گفتم ایرادی ندارد نهایت به زندان می افتم اما خوشبختانه این اتفاق نیفتاد و بخشی از مطالبات را پرداخت کردیم.

وی تصریح کرد: در لایحه بودجه سال ۹۵ چهار هزار و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان پیش بینی شده است انشا الله اگر بودجه نهایی شود پاداش پایان خدمت را خواهیم داد.

وی همچنین در پاسخ به انتقاد یکی از معلمان به قطع حق نوار مرزی قصر شیرین نیز گفت: باید از وزارت کشور این موضوع را جویا شد چرا که آنان نوار مرزی را تعیین می کنند و ما تابع وزارت کشور هستیم، اگر آنان صحه بگذارند ما پرداخت می کنیم.

وی همچنین درباره وضعیت سختی کار معلمان استثنایی بیان کرد: با آمدن قانون مدیریت کشوری برخی مصوبات لغو شد اما در حال پیگیری هستیم تا برای همکاران استثنایی که ۵ سال سابقه دارند ۶ سال حساب شود.