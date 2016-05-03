خبرگزاری مهر – گروه استانها: سالهاست که اندامش با ترکهای کوچک و بزرگ نقاشی شده و حتی پادرمیانیهای شهرداری و میراث فرهنگی هم نتوانست درمانی بر درد چندین ساله اش باشد.
«خانه تدین» خانهای تاریخی بازمانده از دوره قاجار و از معدود خانههای شهرستان نجف آباد است که به دلیل معماری زیبایش میتوان آن را زیباترین خانه نجف آباد دانست، خانهای که مالکی تاجر بادام داشته و نوادگان وی نیز تا سه سال گذشته در آن سکونت داشتهاند.
این خانه تاریخی دارای یک هزار و ۲۰۰ متر زیربنا، ۱۲ اتاق، بارانداز و مطبخ است که دارای گچبریهای خاص و زیبا و ۲۰ درب چوبی داشته و چندی پیش مالک این خانه به صورت مخفیانه نسبت به فروش این دربها که هر کدام به ارزش ۴۰ میلیون ریال بوده است اقدام کرده و با توجه به حضور و هماهنگی یگان حفاظت اداره میراث فرهنگی شهرستان در محل این خانه حاضر شدند و تنها توانستند از خارج شدن درب و پنجرههای جدا شده این بنای ارزشمند جلوگیری کنند.
همسایهها نیز نگران وضعیت این خانه بوده و به گونهای همه نگهبان آن بودهاند تا مبادا مویی از سرش کم شود، اما در عین ناباوری مالک این خانه که به تعبیری کمر به قتل این سرو ۱۳۰ ساله بسته مخفیانه و به دور از چشم همسایگان دیوارهای درونی خانه را تخریب کرده تا شاید بتواند از این راه حرف خود را به کرسی بشناسد و آجرهای زشت و زمخت را بر روی پایههای این اثر تاریخی بالا ببرد.
لجبازی مالک عامل تخریب اثر تاریخی ۱۳۰ ساله
اما حسین نجفیپور، مدیر عامل انجمن دوستداران میراث فرهنگی نجفآباد که شاید بیش از دیگران قلبش از تخریب بخشهایی از خانه تاریخی «تدین» شکسته است با اشاره به تعرض بیش از حد مالک در تخریب این بنای تاریخی میگوید: میزان تخریب صورت گرفته در این بنا زیاد است از این رو بخش زیادی از تزیینات داخلی از جمله گچبریها، ستونها و کاشیهای آبی رنگ به دنبال تخریبهای صورت گرفته از بین رفته است.
او در ادامه از تلاش شهرداری و میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری نجفآباد برای نجات خانه تاریخی «تدین» سخن به میان میآورد و میافزاید: لجبازی مالک این خانه مانع ساماندهی این بنای تاریخی و نجات اثر تاریخی ۱۳۰ ساله شد.
خانه «تدین » ثبت میراثی نبود
شهرام امیری، مدیر امور بینالملل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان نیز که معتقد است لجبازیهای مالک خانه «تدین» زمان ثبت میراثی این خانه را به تاخیر انداخته است، به خبرنگار مهر میگوید: این خانه تاریخی ثبت میراثی نبوده و از این رو مسئولان میراث فرهنگی سعی دارند با روشهای ریش سفیدی از ادامه تخریب این خانه جلوگیری کنند تا مراحل ثبت آن به انجام برسد.
وی همچنین به لجاجت مالک و ممانعت از ورود مسئولان میراث فرهنگی به خانه تاریخی «تدین» اشاره میکند و ادامه میدهد: این مالک قصد تخریب خانه را داشته و میخواهد به جای آن برج بسازد.
مدیر امور بینالملل اداره کل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی استان اصفهان در ادامه از تخریب ۵۰ درصد خانه تاریخی «تدین» تاکنون خبر میدهد و اضافه میکند: ما در نجف آباد تجربههای اینچنینی داشتهایم و موفق بودهایم امیدواریم در خصوص این اثر تاریخی نیز هر چه زودتر نتایج خوبی را به دست آوریم.
مجوزی برای ساخت و ساز جدید در خانه «تدین» صادر نخواهد شد
مسعود منتظری، شهردار نجفآباد نیز در خصوص خانه تاریخی «تدین» به خبرنگار مهر میگوید: میراث فرهنگی مدتهاست به دنبال ثبت میراثی این خانه بود که موفق به انجام آن نشد.
وی که معتقد است شهرداریها طبق قانون، وظیفهای برای خرید، احیا و ساماندهی خانههای تاریخی ندارد، اضافه میکند: از این رو با توجه به علاقهای که به موضوع گردشگری و توسعه زیرساختهای آن در شهر نجفآباد به عنوان شهر کمکی اصفهان برای افزایش میزان ماندگاری گردشگران داریم قصد خرید خانه تاریخی «تدین» را داشتیم که با مخالفت مالک و پافشاری دو ساله موفق به این کار نشدیم.
شهردار نجفآباد از قیمتگذاری ۷۰۰ میلیون تومانی خانه تاریخی «تدین» در دو سال گذشته خبر میدهد و میافزاید: ما قصد داشتیم این خانه را با همین قیمت از مالک خریداری کنیم و این در حالی بود که مالک هزینهای چهار برابر نرخگذاری انجام شده یعنی دو میلیارد و ۸۰۰ میلیون تومان را برای فروش خانهاش طلب میکرد.
وی اضافه میکند: دو سال است که همه تلاش خود را به روشهای مختلف کدخدامنشی و ... بکارگرفتهایم تا این اثر تاریخی را حفظ کنیم و این در حالی است که مالک راضی به این امر نشد.
منتظری با بیان اینکه در روزهای اول اردیبهشت ماه مالک به صورت مخفیانه به دور از چشم همسایهها دیوارهای ایوان این خانه را تخریب کرده است، ادامه میدهد: باید توجه داشت که شهرداری مجوز ساخت و ساز به مالک این خانه تاریخی را نخواهد داد.
وی میافزاید: حفظ خانه تاریخی «تدین» دغدغه بسیاری از شهروندان نجف آباد و دوستداران میراث فرهنگی است و از این رو اجازه نخواهیم داد که بیش از آنچه این خانه در معرض تخریب قرار گرفته اتفاق جدیدی برای تن رنجور و خستهاش بیفتد.
گفتنی است که تب تخریب خانههای تاریخی در جای جای استان اصفهان سالهاست که بالا گرفته و از این رو ضروری است که میراث فرهنگی و همچنین شهرداریها به این امر توجه ویژهتری داشته باشند.
