محافل قرآنی در تمامی شهرستان های استان کرمانشاه برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، طیب صفری صبح امروز سه شنبه در نشست خبری برنامه های هفته قرآن و عترت در کرمانشاه، با اشاره به برگزاری هفته قرآن و عترت در استان از برگزاری ۵ جشنواره فرهنگی و هنری طی این هفته خبر داد.

وی اظهار داشت: برگزاری زنگ انشا قرآنی در مدارس استان، رونمایی از بزرگترین تابلو محرق سوره کوثر و برگزاری مسابقات قرآنی در بخش های مختلف برنامه های دیگری هستند که برای این هفته در نظر گرفته شده است.

صفری خاطر نشان کرد: برگزاری جشنواره فیلم قرآن و عترت، جشنواره هنرهای تجسمی و ... نیز از جمله برنامه های شاخص در این هفته است.

همچنین از برگزاری جشنواره های تئاتر خیابانی با حضور ۳۷ گروه و ارسال ۳۵ نمایشنامه در هفته قرآن و عترت استان کرمانشاه خبر داد.

صفری برگزاری جشنواره صنایع دستی را از دیگر برنامه ها برشمرد و گفت: ۱۵۰ اثر نیز در این بخش ارسال شده است.

وی ادامه داد: همچنین در بخش جشنواره تجسمی نیز ۸۰ اثر خوشنویسی و ۷۰ اثر نقاشی به دبیرخانه جشنواره ارسال شده است.

صفری آغاز برنامه های هفته قرآن و عترت استان را از جمعه و با سخنرانی پیش از خطبه در این خصوص عنوان کرد و گفت: آیین افتتاحیه هفته مذکور در روز شنبه ۱۸ اردیبهشت ماه برگزار خواهد شد.

دبیر کانون مساجد استان کرمانشاه برگزاری محافل قرآنی در ۲۰ کانون فرهنگی مساجد استان را از دیگر برنامه های هفته قرآن و عترت برشمرد و گفت: اکران فیلم های قرآنی، برگزاری کرسی های قرآنی و نشست های تخصصی از دیگر برنامه های این هفته است.

وی هم چنین از تقدیر از خبرگزاری ها و رسانه هایی که بیشترین پوشش خبری را در این زمینه دارند خبر داد و گفت: از ۵ خبرگزاری و خبرنگاری که بیشترین پوشش را در این زمینه دارند تجلیل می شود.

صفری در پایان با بیان اینکه هفته های قرآنی اتفاقی است که برای اولین بار در استان برگزار می شود، خاطر نشان کرد: در همه شهرستان ها محافل قرآنی و تجلیل از پیکسوتان و فعالان این شهرستان ها هم صورت می گیرد.