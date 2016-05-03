نروژ به جنگ داعش می رود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری فرانسه، «ارنا سولبیرگ » نخست وزیر نروژ در سخنانی با محکوم کردن اقدامات گروه تروریستی داعش در سوریه اعلام کرد: نروژ در نظر دارد حدود ۶۰ نظامی از جمله نیروهای عملیات ویژه خود را به منظور آموزش و مبارزه با گروه تروریستی داعش روانه سوریه کند.

نخست وزیر نروژ در ادامه سخنان خود با بیان اینکه اسلو برای استقرار نظامیان در سوریه نیاز به رای پارلمان دارد، اظهار داشت: انتظار می رود که این نظامیان در اردن مستقر شوند.

تصمیم دولت نروژ یک هفته بعد از آن گرفته شد که آمریکا از بالاترین افزایش شمار نیروهای زمینی خود در سوریه از زمان آغاز بحران این کشور در پنج سال پیش خبر داد.