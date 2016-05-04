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۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۸:۵۳

در گفتگو با مهر عنوان شد؛

تربیت اساتید روش تحقیق با رویکرد کارگاهی درحوزه علمیه استان تهران

تربیت اساتید روش تحقیق با رویکرد کارگاهی درحوزه علمیه استان تهران

معاون پژوهش حوزه علمیه استان تهران از تربیت اساتید روش پژوهش با رویکرد کاربردی خبر داد و گفت: این اساتید از مهرماه امسال در مدارس این حوزه مشغول به تدریس می‌شوند.

حجت الاسلام علی‌اصغر سهرابی در گفتگو با مهر گفت: باتوجه به اینکه کلاس‌های روش تحقیق در مدارس این حوزه نتایج مطلوب را برای طلاب نداشته است بنابراین برنامه دوره تربیت مدرسان روش پژوهش با رویکرد کارگاهی طراحی شده است.

وی افزود: مقدمات برگزاری این دوره‌ها فراهم شده و به زودی فراخوانی برای شرکت اساتید در این دوره‌ها از سوی حوزه علمیه استان تهران منتشر خواهد شد.

معاون پژوهش حوزه علمیه استان تهران تأکید کرد: جامعه مخاطب این دوره‌ها نخبگان پژوهشی حوزه، اساتید و معاونان پژوهش مدارس علمیه استان تهران هستند.

سهرابی عنوان کرد: با توجه به اینکه در این دوره‌ها روش‌های کارگاهی پژوهش تدریس خواهد شد بنابراین زمینه برگزاری کلاس‌های کاربردی برای حوزه پژوهش در مدارس علمیه این استان محقق می‌شود.

وی اظهار داشت: برای دوره‌های تربیت مدرس روش پژوهش با رویکرد کارگاهی ۱۲ واحد درسی ارائه خواهد شد که بخشی از واحدهای این دوره در شهر تهران و دیگر واحدهای کارگاهی، در شهر مشهد برگزار می شود.

معاون پژوهشی حوزه علمیه استان تهران گفت: در پایان این دوره، شرکت کنندگان باید زیر نظر استاد مشاور یک رساله تحقیقی ارائه کنند.

سهرابی خاطرنشان کرد: بنا داریم این دوره‌ها را در تابستان امسال برگزار کنیم تا از سال تحصیلی ۹۶-۹۵ بتوانیم از خروجی این دوره‌ها در کلاس‌های درس حوزه استفاده کنیم.

کد مطلب 3615271

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