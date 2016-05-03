مجلس ضوابط تعیین تکلیف کالاهای متروکه،ضبطی و بلاصاحب را تعیین کرد

به گزارش خبرنگار مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز با بررسی آخرین ماده الحاقی به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، ضوابط فنی، ایمنی و بهداشتی واردات کالاها را تعیین کردند.

بر این اساس و مطابق ماده الحاقی ۷۲، واردات هر نوع کالا با رعایت استانداردها و یا ضوابط فنی و ایمنی و بهداشتی قرنطینه‌ای است که پس از تصویب مرجع ذیصلاح مربوط، توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت به گمرک و سایر مراجع مربوطه ابلاغ می‌شود.

رعایت این ضوابط برای تعیین تکلیف کالاهای متروکه، ضبطی، قطعیت یافته، کالاهای بلاصاحب و صاحب متواری و مکشوفات قاچاق الزامی است و ضوابط فنی و ایمنی این کالاها از طریق سازمان ملی استاندارد ایران و ضوابط بهداشتی قرنطینه‌ای از طریق وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزارت جهاد کشاورزی حسب مورد تائید می‌شود.

پس از پایان یافتن بررسی مواد الحاقی به لایحه احکام دائمی برنامه‌های توسعه‌ای کشور، حجت‌الاسلام ابوترابی‌فرد نایب رئیس اول مجلس که اداره جلسه علنی را بر عهده داشت، با وجود آنکه یک بار کلیات این لایحه به رأی گذاشته و به تصویب گذاشته بود، بار دیگر مجموع مواد لایحه و مواد الحاقی را به رأی گذاشت که نمایندگان با ۱۳۶ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۶ رأی ممتنع از مجموع ۱۹۶ نماینده حاضر در صحن با مجموع مواد موافقت کردند.