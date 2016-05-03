نیمی از باغ های زیتون اصفهان به صورت تحت فشار آبیاری می شود

احمدرضا رئیس زاده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: بیش از نیمی از باغهای زیتون استان اصفهان به صورت تحت فشار آبیاری میشود و به بار نشستن آن، پنج تا هفت سال زمان میبرد.
وی با اشاره به بهبود کشت زیتون در استان اصفهان طی سال های گذشته، بیان داشت: سال گذشته ۷۵۰ تن تولید زیتون را در استان اصفهان داشتیم.
مدیر باغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان تصریح کرد: کاشت زیتون در اغلب مناطق استان که بین ۴۰۰ تا ۶۰۰ میلیمتر بارندگی سالیانه با پراکنش مناسب داشته باشد، انجام پذیر است.
وی افزود: با توجه به ویژگیهای این درخت و شرایط مناسب برای باردهی اقتصادی آن، استان اصفهان مزیت نسبی لازم را به منظور کاشت و سرمایهگذاری این درخت دارد.
رئیس زاده با اشاره به اینکه استان اصفهان با یک هزار و ۵۰ هکتار سطح زیر کشت درخت زیتون، رتبه ۱۷ را در کشور دارد، افزود : ۱۴ شهرستان استان به کشت درخت زیتون میپردازند و بیشترین سطح کشت به شهرهای اصفهان، کاشان و نجف آباد اختصاص دارد.
مدیرباغبانی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با تاکید بر اینکه در استان اصفهان نهال زیتون تولید نمیشود و عمده نهالها از استان مازندران وارد میشود، گفت: هنوز مزیت نسبی زیتون کاری در اصفهان شناخته نشده و این محصول در اصفهان سطح زیر کشت پائینی دارد و امیدواریم با حمایت از باغداران و کشاورزان در تامین تقاضا و خرید محصولات زیتون، گامی بلند در راستای تولید و صادرات زیتون برداشته شود.
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