اعضای هیات مدیره انجمن عکاسان ایران معرفی شدند

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۱۷۸ انجمن عکاسان ایران با هدف بررسی پیشنهادات اعضای هیات مدیره برای انتخاب رییس، نایب رییس و خزانه‌دار در مسیر پیشبرد اهداف انجمن برگزار شد.

پس از برگزاری مجمع عمومی نوبت دوم انجمن در فروردین ماه امسال و انتخاب اعضای هیات مدیره، بازرس و اعضای علی البدل و تشکیل هیات مدیره پیرامون چگونگی نظام مدیریتی انجمن مباحث گسترده‌ای از سوی اعضا طرح و مورد بررسی قرار گرفت.

پس از دو جلسه تبادل نظر و گفتگو درباره پیشینه‌ اداره انجمن از سال ۱۳۸۸ تا ۱۳۹۴ و تحلیل عملکرد روسای پیشین هیات مدیره، اعضای آن و مدیران اجرایی و جمع‌بندی نهایی، رای گیری انجام و مسعود زنده روح کرمانی به سمت رییس هیات مدیره، فرزاد هاشمی به سمت نایب رییس هیات مدیره و نماینده انجمن در شورای عالی خانه هنرمندان و افشین شاهرودی به سمت خزانه دار انتخاب شدند.