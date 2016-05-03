به گزارش خبرنگار مهر، محسن جلال‌پور در نشست فعالان اقتصادی ایران و کره‌ جنوبی با حضور رئیس‌جمهور این کشور گفت: سفر تاریخی رئیس‌جمهور کره جنوبی به ایران نقطه عطفی در روابط دوجانبه دو کشور به شمار می‌رود و می‌تواند فصل جدیدی در روابط اقتصادی گشوده و سطح معاملات را ارتقا بخشد، این در شرایطی است که رشد اقتصادی کره جنوبی همواره برای ایران خوشحال‌کننده بوده است، چرا که یک کشور آسیایی در دهه‌های اخیر توانسته است از سرآمدان رشد اقتصادی در دنیا باشد.

وی تصریح کرد: سابقه تجارت دو کشور ایران و کره جنوبی اگرچه درخشان است اما هیچ وقت مایه افتخار دو ملت نبوده و بر همین اساس، ایران در فضای جدید اقتصاد خود تلاش دارد برای ارتقای روابط و شرایط پایدار تعاملات تجاری با کشورها از جمله کره جنوبی اهمیت قائل شود.

به گفته جلال‌پور، در فضای جدید اقتصادی، ایران قرار نیست بازار مصرفی و یا یک صادرکننده صرف انرژی و نفت باشد بلکه قصد ما شکل‌گیری روابط مستحکم و پایدار با کشورهای دنیا است.

رئیس اتاق بازرگانی و صنایع و معادن ایران خاطرنشان کرد: امنیت منطقه آسیا به خصوص در ایران و کره جنوبی می‌تواند به روابط پایدار اقتصادی منجر شود و کره جنوبی الگوی شاخصی برای بسیاری از بخش‌های اقتصاد ایران باشد.

وی اظهار داشت: ایران برای کره جنوبی شرایط ویژه‌ای در همکاری مشترک با شرکت‌های خدمات فنی و مهندسی و حضور در بازارهای ثالث ایجاد خواهد کرد و به نظر می‌رسد ایران بهترین نقطه برای سرمایه‌گذاری کره باشد.

به گزارش مهر، نشست مشترک فعالان اقتصادی ایران و کره جنوبی دقایقی پیش با حضور رئیس‌جمهور کره و وزیر صنعت، معدن و تجارت جمهوری اسلامی ایران آغاز شد.