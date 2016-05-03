به گزارش خبرگزاری مهر، این سازمان برای توزیع بین المللی چهار فیلم سینمایی «بادیگارد»، «ایستاده در غبار»، «هیهات» و انیمیشن «فهرست مقدس» با شرکت آیات مدیا تفاهم کرد.

بر اساس این توافق برای هر یک از فیلم های فوق برنامه ای جهت توزیع بین المللی تدوین شده که این برنامه شامل نحوه توزیع حقوقی در بازارهای بین المللی، نمایش های عمومی و محدود و حضور در جشنواره های مختلف بین المللی و منطقه ای است. این برنامه ریزی با توجه به تحقیقات مخاطب شناسی صورت گرفته درباره هر یک از فیلم ها به انجام رسیده است.

«آیات مدیا» یک شرکت توزیع و پخش بین المللی رسانه ای است که طی سال های اخیر در حوزه توزیع فیلم ها و سریال ها در سطح جشنواره های دنیا فعالیت می کند. جزئیات اکران های بین المللی این فیلم ها و نحوه حضور در جشنواره های مختلف سینمایی دنیا متعاقبا اعلام می شود.