پایگاه لبنانی «العهد» با انتشار گزارشی نوشت: ضربات پی در پی ارتش سوریه و هم پیمانانش بر پیکره گروه های تروریستی ـ تکفیری از جمله «جبهه النصره» در حومه استان «حلب» و شکست طرح های نظامی متعدد آنها دیگر بر هیچکس پوشیده نیست. همین شکست های متوالی موجب شده تا نوعی سرگردانی در صفوف تکفیریها غالب شده و آنها برای انتقام‌جویی اقدام به کشتار مردم بی دفاع سوریه کنند.

حملات خمپاره ای گسترده به حومه حلب تنها نمونه ای از اقدامات انتقام جویانه تروریست های تکفیری از غیرنظامیان سوری است.

این پایگاه در ادامه نیز آورده است: پیگیری دقیق روند عملیات های نظامی در حلب نشان می دهد که کشتارهای اخیر شهروندان و غیرنظامیان سوری در حومه این استان در حملات خمپاره ای با حوادثی که در مناطق جنوبی حلب در حال وقوع است، در ارتباط هستند. واقعیت این است که منطقه حومه جنوبی استان «حلب» سوریه برای تروریست های تکفیری از اهمیت بسزایی برخوردار است. این منطقه از یک سو دروازه ای برای ورود به جنوب حلب محسوب می شود و از سوی دیگر ستون فقرات تروریست های تکفیری و حامیان آنها برای تأمین نیروهای خود به شمار می رود.

«العهد» در ادمه تصریح کرده است: شکست تروریست های تکفیری در حلب تنها به شکست آنها در حومه جنوبی این استان محدود نمی شود، بلکه نکته قابل تأمل در این زمینه استفاده ارتش سوریه و هم پیمانانش از تاکتیکی جدید است؛ تاکتیکی که با رسیدن مستشاران ویژه ارتش ایران موسوم به «کلاه‌سبزها» دنبال می شود. مستشاران ایرانی در حومه جنوبی حلب و به طور دقیق در جبهه «الحاضر» مستقر شده اند.

این پایگاه لبنانی می نویسد: نیروهای تیپ ۶۵ ارتش جمهوری اسلامی ایران تحت پیشرفته ترین آموزش های نظامی قرار گرفته و از تجربیات بالایی نیز برخوردار هستند. این نیروها همچنین از توانایی تحرک سریع برخوردار هستند که همین ویژگی ها موجب تغییر موازنه قدرت در حومه جنوبی حلب شده است.

«العهد» در ادامه آورده است: نیروهای سوری و کلاه‌سبزهای ایرانی به وسایل الکترونیکی ویژه رصد و مراقبت مجهز گشته اند. این ابزارآلات تاجایی پیشرفته هستند که دستگاه های اطلاعاتی آمریکا و ترکیه هم قادر به رمزگشایی آنها نیستند. این تحولات به نوع خود، تغییری بنیادین در عرصه تحولات میدانی سوریه و به طور مشخص در حلب محسوب می شوند. باید چنین گفت که نیروهای سوری و متحدان ایرانی آنها در حال برداشت محصولی هستند که از مدت ها پیش کاشته اند.

این پایگاه عرب زبان در ادامه می نویسد: تمامی عواملی که ذکر شد، موجب شکست سنگین تروریست های تکفیری در «خان طومان» شد. تروریست های تکفیری از مدت ها پیش برنامه ریزی کرده بودند تا بزرگترین عملیات نظامی خود در حومه حلب از زمان آغاز جنگ در سوریه را در منطقه «خان طومان» انجام دهند. با این وجود، هوشیاری مستشاران کلاه سبز ایرانی و هدایت عملیات نیروهای سوری توسط آنها موجب شد تا عملیات بزرگ تکفیریها در «خان طومان» به شکستی بزرگ برای آنها تبدیل شود.

«العهد» همچنین افزوده است: اینکه چگونه عملیات بزرگ تروریست های تکفیری در «خان طومان» با شکست مواجه شد، مسأله ای است که سرکرده های گروه تروریستی ـ تکفیری «جبهه النصره» را به شدت در فکر فرو برده است. این مسأله به سؤالی بزرگ در ذهن سرکرده های «جبهه النصره» پدید آمده است. سؤال بزرگی است که دستگاه های اطلاعاتی از پاسخگویی به آن عاجز مانده اند. آنها همچنان در بهت و حیرت به سر می برند و نمی دانند چگونه مستشاران کلاه سبز ایرانی و نیروهای سوری توانستند طرحی که مدت ها روی آن برنامه ریزی شده بود را از قبل پیش بینی و تمامی تدابیر لازم برای جلوگیری از موفقیت آن را بیاندیشند.

این پایگاه عرب زبان در ادامه آورده است: مستشاران ایرانی و نیروهای سوری اطلاعات دقیقی از جزئیات تعداد اعضای گروه های تروریستی حاضر در عملیات «خان طومان»، تسلیحات مورد استفاده آنها، محل استقرار آنها و مسیرهای حرکت خودورهایشان داشتند که هنوز هم تکفیریها و حامیان آنها نمی دانند این اطلاعات چگونه به دست محور مقاومت افتاده بود. این اطلاعات، درست همان اطلاعاتی بودند که «جبهه النصره» تلاش می کرد با انتقال مسقیم آنها به نیروهای خود از درز کردن آن جلوگیری کند.

«العهد» همچنین می نویسد: مستشاران کلاه سبز ایرانی که به سوریه اعزام شده اند، از زبده ترین و کارکشته ترین نیروهای ارتش جمهوری اسلامی ایران بوده و در گذشته نیز سوابق درخشانی از خود برجای گذاشته اند. تجاربی که این نیروها در اختیار نیروهای ارتش سوریه قرار دادند، موجب شد تا «خان طومان» از سقوط به دست تروریست های تکفیری «جبهه النصره» نجات یابد. از هماهنگی میان نیروهای ارتش ایران با نظامیان سوری هم نباید گذشت که خود منشأ بسیاری از موفقیت ها بود.

این پایگاه لبنانی در ادامه گزارش خود آورده است: گروه های تروریستی ـ تکفیری خود اعتراف کردند که تعداد تلفات آنها در این کمین ۲۰۰ نفر بوده است. نکته قابل تأمل این است که علاوه بر جبهه النصره، گروه های تروریستی دیگری نیز در عملیات «خان طومان» حضور داشتند. آنها خود نیز اذعان دارند که در عملیات «خان طومان» با شیوه و اسلوب جدیدی مواجه شدند که قادر به مقابله با آن نبودند.

«العهد» در پایان گزارش خود تصریح کرده است: همین سلسله شکست های پی در پی تکفیریها در حومه حلب موجب شد تا آنها به فکر انتقام جویی از مردم سوریه بیافتند. آنها اقدام به بمباران مناطق مختلف واقع در حومه دمشق و در قلمون و العتیبه کرده و بسیاری از شهروندان بی دفاع سوری را به خاک و خون می کشند. این در حالی است که مناطق مختلف واقع در حومه حلب نیز از حملات خمپاره ای آنها در امان نیستند.