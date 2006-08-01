دولت نهم و بنياد ملي نخبگان ؛ خلاقيت ها بايد حمايت شوند / بنياد ملي نخبگان بايد توسط نخبگان شكل گيرد

به گزارش خبرنگار دانشگاهي مهر، پس از روي كار آمدن دولت نهم و رياست جمهوري دكتر "محمود احمدي نژاد" بارها در مراسم و برنامه هاي مختلف توجه، حمايت و بكارگيري نيروي نخبه از سوي مسئولين، وزرا، شخص رياست جمهوري و معاون اول آن اعلام شد.

مهمترين وظيفه بنياد ملي نخبگان حمايت از افراد نخبه و مستعد است

دكتر احمدي نژاد با تاكيد بر وجود استعدادهاي فوق العاده و فراوان در زمينه هاي مختلف در كشورمان، ظرفيت هاي فراوان علمي و عملي نيروي انساني داخلي را خاطرنشان كرد و افزود: بر خلاف برخي جوسازي ها، تعداد زيادي از نخبگان در كشور با نشاط و انگيزه فراوان مشغول به كار و فعاليت هستند و اين نويد دهنده آينده اي درخشان براي ايران اسلامي است.

وي مهمترين وظيفه بنياد ملي نخبگان را حمايت از افراد نخبه و مستعد در سراسر كشور دانست و گفت: بايد به سرعت اين بنياد به نقطه اي برسد كه هر فردي در هر نقطه كشور خلاقيتي داشت مورد حمايت قرار گرفته و با كمك اين بنياد بتواند آن را اجرايي كند.

بودجه كافي براي حمايت از نخبگان در نظر گرفته مي شود

دكتر "پرويز داوودي" معاون اول رئيس جمهوري و رئيس بنياد ملي نخبگان در مراسم تجليل از نفرات برتر المپياد علمي و كنكور كه در تاريخ 20 دي 1384 در وزارت علوم برگزار شد، با اشاره به تشكيل صندوق بنياد نخبگان تصريح كرد: بنياد ملي نخبگان در حال حاضر تشكيل شده است و تشكيلات و هيات امناي آن نيز به زودي تعيين و حكم آن صادر مي شود. دولت نهم توجه كافي به امر نخبگان دارد و بودجه كافي را براي حمايت از نخبگان در نظر مي گيرد و در جهت ايجاد صندوق بنياد نخبگان نيز تلاش هاي لازم را انجام مي دهد.

وي همچنين در اين مراسم اظهار داشت: هم اكنون آمادگي لازم جهت كمك و حمايت از قشر نخبه در كشور وجود دارد.

بنياد ملي نخبگان وارد صحنه حمايت جدي از نخبگان و پژوهشگران مي شود

دكتر "محمد مهدي زاهدي" وزير علوم، تحقيقات و فناوري نيز در نوزدهمين جشنواره خوارزمي در تاريخ 18 بهمن 1384 اظهار داشت: بنياد ملي نخبگان نيز از ديگر برنامه هاي در دستور كار است. اين بنياد با حمايت معاون اول رئيس جمهوري تشكيل شده است و اعضاي حقيقي آن براي عضويت در هيئت امنا ظرف دو هفته آينده در شوراي عالي انقلاب فرهنگي مشخص مي شوند تا وارد صحنه حمايت جدي از نخبگان و پژوهشگران شوند.

دكتر "كامران باقري لنكراني" نيز چه در زمان تلاش براي كسب راي اعتماد در مجلس و پس از روي كار آمدن به عنوان وزير بهداشت درمان و آموزش پزشكي چندين بار اعلام كرد: گردش نخبگان بايد در كشور اهميت و معني پيدا كند و اين موضوع كه از سال هاي ابتدايي انقلاب مديريت كشور تنها در ميان دو هزار نفر گردش پيدا كرده مسئله خوبي نيست.

مهندس "بذرپاش" رئيس شوراي مشاوران جوان رياست جمهور نيز در اولين هم انديشي تشكل هاي علمي و نخبگان كه در 5 اسفند سال 1384 با حضور جمعي از دانشجويان نمونه و مسئولين تشكل هاي علمي و نخبگان برگزار شد، با بيان اينكه دغدغه دولت نهم استفاده از نيروهاي متخصص است، گفت: يكي از مسائل مورد تأكيد رئيس جمهوري اين است كه چگونه مي توان از ظرفيت اساسي نيروي انساني متخصص در كشور استفاده كرد.

بنياد ملي نخبگان بايد توسط خود نخبگان شكل گيرد

بذرپاش با اشاره به اين كه مشكلات معيشتي و ارزشگذاري هاي معنوي نيز براي نخبگان اهميت دارد، افزود: سلسله اقداماتي بايد فراهم شود تا بسياري از خواسته ها و مشكلات نخبگان برطرف شود.

رئيس شوراي مشاوران جوان رياست جمهوري در اين جلسه بر تشكيل دبيرخانه اي جهت امور نخبگان تأكيد كرد و گفت: پيشنهاد كلي بر اين است كه توسط تشكل هاي علمي و نخبگان، دبيرخانه اي جهت امور نخبگان تشكيل شود و اين دبيرخانه به صورتي خود جوش فعاليت كند.

وي همچنين اظهار داشت: بنياد ملي نخبگان بايد توسط خود نخبگان شكل گيرد.