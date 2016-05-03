سیاست دولت واگذاری امور به مردم است

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی استانداری؛سید علی اکبر پرویزی در گردهمایی روسای شوراهای اسلامی شهر و روستای استان اظهار داشت: نگاه دولت این است تا بخش های اجرایی مناطق را به خود مناطق و بخش خصوصی واگذار کند تا دولت از انجام کارهای اجرایی بی نیاز شده و بتواند به دنبال سیاستگذاری و مسائل مهمی همچون تامین امنیت، نظارت بر برنامه های مصوب و...باشد.

وی افزود: شوراهای اسلامی از دوره های گذشته تا کنون تلاش های خوبی را داشته اند که امیدواریم بتوانند این روند را ادامه داده ومشکلات حوزه انتخابیه خود را حل کرده و در جهت توسعه ، عمران و آبادی شهرها و روستاها حرکت کنند.

پرویزی تصریح کرد: می توان برخی مدارس، سالن های ورزشی و اماکن فرهنگی و... را به بخش خصوصی واگذار کرد و بار سنگینی را از دوش دولت بر داریم.

وی گفت:تلاش کرده ایم تا پروژه های دستگاه های اجرایی همچون آب و فاضلاب، برق، گاز و یا بهسازی را به شوراها و دهیاری ها واگذار کنیم و در این مسیر نگاه دولت تقویت جایگاه های شوراهای اسلامی شهر و روستا به معنای واقعی کلمه است.

وی اظهار داشت: دولت و مدیران دستگاه های اجرایی مصمم هستند تا کمک های بیشتری را به شوراها و شهرداری ها داشته باشند و از سوی دیگر شوراها نیز باید مراقبت بیشتری داشته باشند تا وارث بدهی های اضافی نباشند.

پرویزی بیان کرد: هیچ مدیر یا شهرداری حق ندارد پروژه ای را به لحاظ مالی بدون تصویب اعضای شورا آغاز کند.

وی افزود: اعتباراتی که دولت یازدهم درسه سال اخیر به شهرداری ها و دهیاری ها اختصاص داده از اعتبارات ۸ سال دولت گذشته بیشتر بوده است.

وی از بیمه شدن ۱۰۰ هزار منازل خانوار روستایی در استان خبر داد و خاطرنشان کرد: علاوه بر بیمه روستائیان بیمه بی نام دیگری هم برای مناطق شهری در نظر گرفته شده است که اگر مشکلی برای همشهریان ما بوجود بیاید از این بیمه استفاده می کنیم.

پرویزی گفت: در صورت مشارکت روستائیان، دولت حاضر است تا نصف حق بیمه آنان را پرداخت کند که در این در اینصورت تنها مبلغ ۱۰۰ هزار ریال توسط روستائیان پرداخت می شود.

وی با بیان این که تمدید وام روستائیان هزینه سنگینی را برای دولت دارد، افزود: هزینه ای که دولت برای تمدید بدهی های وام روستائیان تنها برای یکسال پرداخت کرده است ۷۳ میلیارد تومان می باشد.

پرویزی اظهار داشت: امیدوار بودیم تا پرداختی های بیشتری در سال ۹۴ به دهیاری ها و شهرداری ها داشته باشیم اما مشکلات مالی دولت مانع از انجام این کار شد که امیدواریم در سالجاری هزینه های زایدی متحمل شهرداری ها نشود.

