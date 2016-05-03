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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۵۶

طی سال گذشته انجام شد؛

افزایش ۱۱ درصدی تولید گوشت سفید در قم

افزایش ۱۱ درصدی تولید گوشت سفید در قم

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی استان قم از افزایش ۱۱ و ۶ دهم درصدی تولید گوشت سفید طی سال گذشته در قم خبر داد.

حسین علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میزان تولید گوشت سفید طی سال گذشته ۳۶ هزار و ۳۹۴ تن بود در حالی که این میزان در سال ۹۳، حدود ۳۲ هزار و ۶۱۲ تن بوده است که افزایش ۱۱ و ۶ دهم درصدی داشته است.

وی گفت: تولید گوشت قرمز طی سال گذشته در قم ۴۶ هزار و ۵۸۵ تن بود که نسبت به سال ۹۳ که میزان تولید ۴۵ هزار و ۱۲۲ تن بوده است، افزایش سه و ۲ دهم درصدی داشته است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم در خصوص حمایت‌های انجام شده در زمینه تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز، افزود: ارائه تسهیلات سرمایه در گردش و مکانیزاسیون به دامداران و مرغداران، تشکیل جلسات کمیته فنی طیور با حضور مرغداران کار‌شناسان و تشکل‌های وابسته به منظور هم اندیشی و بررسی و رفع مشکلات و موانع تولید و تدوین و اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن و رتبه بندی واحدهای مرغداری برای افزایش کمیت و کفیت تولید از جمله اقدامات انجام شده در قم است.

وی ادامه داد: پیگیری پرداخت غرامت به مرغداران آسیب دیده از شیوع بیماری تنفسی فوق حاد پرندگان در مهرماه سال گذشته، امهال تسهیلات پرداختی به دامداران و مرغداران، مشاوره پرواربندی شامل اصلاح‌نژاد، بهبود تغذیه و مدیریت دام و توزیع نهاده‌های یارانه‌دار بین دامداران از جمله اقدامات انجام گرفته جهت حمایت در زمینه تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز بوده است.

علی بیگی اضافه کرد: ‌از دیگر حمایت‌های انجام شده شامل پیگیری و تکمیل مجتمع‌های دامداری از محل اعتبارات رهبری، بیمه دام و طیور، احصای مشکلات زیر بخش دام و طیور و ارائه آن به دستگاه‌های ذیربط، پیگیری صادرات دام و طیور و فراورده‌های آن و همچنین اصلاح‌نژاد دام می‌شود.

کد مطلب 3615461

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