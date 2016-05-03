افزایش ۱۱ درصدی تولید گوشت سفید در قم

حسین علی بیگی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: میزان تولید گوشت سفید طی سال گذشته ۳۶ هزار و ۳۹۴ تن بود در حالی که این میزان در سال ۹۳، حدود ۳۲ هزار و ۶۱۲ تن بوده است که افزایش ۱۱ و ۶ دهم درصدی داشته است.

وی گفت: تولید گوشت قرمز طی سال گذشته در قم ۴۶ هزار و ۵۸۵ تن بود که نسبت به سال ۹۳ که میزان تولید ۴۵ هزار و ۱۲۲ تن بوده است، افزایش سه و ۲ دهم درصدی داشته است.

معاون بهبود تولیدات دامی سازمان جهاد کشاورزی قم در خصوص حمایت‌های انجام شده در زمینه تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز، افزود: ارائه تسهیلات سرمایه در گردش و مکانیزاسیون به دامداران و مرغداران، تشکیل جلسات کمیته فنی طیور با حضور مرغداران کار‌شناسان و تشکل‌های وابسته به منظور هم اندیشی و بررسی و رفع مشکلات و موانع تولید و تدوین و اجرای طرح شناسنامه‌دار کردن و رتبه بندی واحدهای مرغداری برای افزایش کمیت و کفیت تولید از جمله اقدامات انجام شده در قم است.

وی ادامه داد: پیگیری پرداخت غرامت به مرغداران آسیب دیده از شیوع بیماری تنفسی فوق حاد پرندگان در مهرماه سال گذشته، امهال تسهیلات پرداختی به دامداران و مرغداران، مشاوره پرواربندی شامل اصلاح‌نژاد، بهبود تغذیه و مدیریت دام و توزیع نهاده‌های یارانه‌دار بین دامداران از جمله اقدامات انجام گرفته جهت حمایت در زمینه تولید گوشت مرغ و گوشت قرمز بوده است.

علی بیگی اضافه کرد: ‌از دیگر حمایت‌های انجام شده شامل پیگیری و تکمیل مجتمع‌های دامداری از محل اعتبارات رهبری، بیمه دام و طیور، احصای مشکلات زیر بخش دام و طیور و ارائه آن به دستگاه‌های ذیربط، پیگیری صادرات دام و طیور و فراورده‌های آن و همچنین اصلاح‌نژاد دام می‌شود.