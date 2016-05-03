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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۴:۳۹

جدیدترین بانک اطلاعاتی گونه های هستی گردآوری شد

جدیدترین بانک اطلاعاتی گونه های هستی گردآوری شد

محققین آمریکایی با جمع آوری اطلاعات گوناگون از گونه های مختلف زیستی از تعداد آنها پرده برداشتند.

به گزارش خبرگزاری مهر، محققین دانشگاه «ایندیانا» آمریکا با گردآوری بانک اطلاعاتی راجع به گونه های مختلف زیستی متوجه شدند که بیش از ۵.۶ میلیون گونه در ۳۵ هزار نقطه از جهان به غیر از قطب جنوب وجود دارند.

محققین آمریکایی می گویند، برآورد دقیق تعداد گونه های میکروسکوپی امری چالش برانگیز است اما با توجه به حجم وسیعی از داده ها که بدست آمده می توان گفت تعداد آنها تا کنون کمتر از ۱۰ میلیون گونه طبقه بندی شده است.

به گفته تیم تحقیقاتی دانشگاه «ایندینا»، این تعداد می تواند تا یک تریلیون گونه مختلف در مورد موجودات میکروسکوپی و غیر میکروسکوپی افزایش پیدا کند.

با عدد بدست آمده می توان گفت که تاکنون یک هزارم درصد از آنها شناسایی شده است.

نتیجه این تحیقیق در «آکادمی ملی علوم» منتشر شده است.

کد مطلب 3615509
علیرضا کمندی

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