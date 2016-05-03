جدیدترین بانک اطلاعاتی گونه های هستی گردآوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر، محققین دانشگاه «ایندیانا» آمریکا با گردآوری بانک اطلاعاتی راجع به گونه های مختلف زیستی متوجه شدند که بیش از ۵.۶ میلیون گونه در ۳۵ هزار نقطه از جهان به غیر از قطب جنوب وجود دارند.

محققین آمریکایی می گویند، برآورد دقیق تعداد گونه های میکروسکوپی امری چالش برانگیز است اما با توجه به حجم وسیعی از داده ها که بدست آمده می توان گفت تعداد آنها تا کنون کمتر از ۱۰ میلیون گونه طبقه بندی شده است.

به گفته تیم تحقیقاتی دانشگاه «ایندینا»، این تعداد می تواند تا یک تریلیون گونه مختلف در مورد موجودات میکروسکوپی و غیر میکروسکوپی افزایش پیدا کند.

با عدد بدست آمده می توان گفت که تاکنون یک هزارم درصد از آنها شناسایی شده است.

نتیجه این تحیقیق در «آکادمی ملی علوم» منتشر شده است.