آتشنشان های کشته در آریزونا سوژه یک کتاب شدند

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واشنگتن پست، فرناندا سانتونز در این کتاب یکی از مرگ بار ترین روزهای کاری آتشنشانان در آریزونا را به تصویر کشیده است. ماجرای ۲۰ آتش نشانی که برای مهار آتش سوزی ناشی از رعد و برق در قسمتی از تپه های آریزونا مشغول فعالیت هستند و ماجراهای عجیبی را پشت سر می گذارند.

این ماموریت که بعد از چند ساعت به یک تراژدی تبدیل می شود در زمان خود سوژه بسیاری از رسانه ها و مطبوعات شد و خبر یک بسیاری از خبرگزاری ها و روزنامه ها را از آن خود کرد. حالا سانتونز تصمیم گرفته ماجرای آن روز سیاه را با جزئیات بیشتری در اختیار مخاطبان خود قرار دهد.

او قصه اش را در این کتاب از چند ساعت قبل از آتش سوزی آغاز می کند و بعد ماجرای حادثه ای که باعث دامن زدن به آتش سوزی شد و شعله های آتش را تا ۵۰ مایل دورتر برد جزئیاتی را در اختیار مخاطب علاقه مند قرار می دهد.

سانتونز با روایتی خواندنی و تاثیر گذار از تنها بازمانده این گروه می نویسد و ماجراهایی را که از سر گذرانده تا بتواند از میان شعله های آتش فرار کند را برای مخاطبش با داستان هیجان انگیز به تصویر می کشد.

ماجرای آتش سوزی بزرگ آریزونا در سال ۲۰۱۳ اتفاق افتاد. تعداد کشته شدگان این حادثه از میان پرسنل آتش نشانی آنقدر زیاد بود که این اتفاق از این بابت در جهان منحصر به فرد شد چرا که ۱۹ نیروی آتش نشان خبره و حرفه ای دچار حادثه شدند و جانشان را از دست دادند.

کتاب خط آتش به قلم فرناندا سانتونز علاوه بر آنکه ماجرای آتش سوزی را دنبال می کند درباره کاستی ها و چالش هایی که این گروه از آتشنشانان برای اتفای حریق وجود داشت نیز پرداخته است. او چالش های فیزیکی، نظم و انضباط نیروها در کار، مدیریت، عوامل محیطی، اشکالات تیم بررسی را نیز مورد مطالعه قرار داده و احتمال هایی را که موجب شکست پروژه کاری آتشنشانان شده را مرور می کند.