  1. بین الملل
  2. غرب آسیا و آفریقای شمالی
۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۰۶

حمله جنگنده های ترکیه به شمال عراق

حمله جنگنده های ترکیه به شمال عراق

جنگنده های ترکیه مواضع حزب منحله کردستان(پ ک ک) را در شمال عراق هدف قرار دادند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از حریت دیلی، جنگنده های ارتش ترکیه در عملیاتی مواضع گروه تروریستی پ ک ک در کوه های قندیل در شمال عراق را هدف قرار دادند.

در این حملات که بین ساعت ۱۱ تا ۱۱:۵۹ دقیقه شب گذشته صورت گرفتن ۱۸ عضو این گروه کشته شدند.
 

کد مطلب 3615745
پیمان یزدانی

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها