حضور بیش از ۲۰۰ هزار دانشجو در آیین معنوی اعتکاف

به گزارش خبرگزاری مهر، جلسه ۲۹۳ شورای اسلامی‌شدن دانشگاه‌ها و مراکز آموزشی در محل دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.

در ابتدای این جلسه اعضای شورای اسلامی شدن دانشگاه‌ها با توجه به اثرات مثبت اجرای طرح معرفت افزایی، بر اجرای کامل مصوبه مهارت افزایی اعضای هیات علمی دانشگاه‌ها تاکید کردند.

در ادامه جلسه حجت الاسلام والمسلمین محمد محمدیان با اشاره به برگزاری اعتکاف در مساجد دانشگاه‌های کشور گفت: جامعه علمی کشور و دانشگاه‌ها مفتخر هستند که آغازگر نهضت اعتکاف در کشور بوده‌اند.

وی افزود: امسال بیش از ۵۰ هزار نفر از جامعه دانشگاهی کشور اعم از استاد و دانشجو در دانشگاه‌های کشور معتکف شدند و بر اساس برآوردهای انجام شده بیش از ۱۵۰ هزار نفر دانشجو در سایر مساجد کشور معتکف شده‌اند.

عضو شورای عالی انقلاب فرهنگی ادامه داد: اعتکاف یکی از نهادهای ارزشمند حضور جوانان دانشجو در عرصه معنویت و خداجویی است.

رئیس نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه‌ها گفت: این افتخار که بیش از ۲۰۰ هزار دانشجوی جوان در آیین معنوی اعتکاف حضور می‌یابند؛ حاصل فضای معنوی برآمده از انقلاب اسلامی است که به برکت رهبری امام (ره) و رهبر معظم انقلاب و خون مطهر شهیدان در کشور ایجاد شده است.