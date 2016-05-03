به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز سه‌شنبه در دیدار سفیر جدید آکرودیته لیتوانی به پتانسیل‌های دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی، فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران خواهان توسعه و تقویت روابط با لیتوانی است.

رییس‌ جمهور ضرورت افزایش ارتباطات دو کشور را در تمامی بخش‌ها خاطر نشان ساخت و ادامه داد:‌ روابط فرهنگی و مردمی، از جمله توریسم و آموزش زبان فارسی و لیتوانی در دو کشور می‌تواند به بهبود این روابط کمک نماید.

«آدریوس بروزگا» نیز با تبریک به دولت و ملت ایران برای برگزاری انتخابات پرشور و موفقیت‌آمیز اخیر در کشورمان و همچنین اجرای برجام افزود: اکنون زمان مناسبی برای توسعه روابط دو کشور فرارسیده است و امیدوارم طی سفر وزیر خارجه کشورمان به ایران شاهد گسترش روابط در زمینه‌های آی‌تی، انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر و همچنین همکاری‌های علمی و دانشگاهی باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو کشور در بخش‌های گردشگری و فرهنگی گفت: قطعاً ارتباطات بین ملت‌های دو کشور می‌تواند به تعمیق این روابط منجر شود.