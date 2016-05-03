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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۵، ۱۵:۳۱

روحانی در دیدار سفیر اکردیته جدید لیتوانی:

زمینه‌های لازم برای توسعه همکاری با لیتوانی فراهم است

زمینه‌های لازم برای توسعه همکاری با لیتوانی فراهم است

رییس‌ جمهور تأکید کرد: با به ثمر رسیدن مذاکرات هسته‌ای و برداشته شدن تحریم‌ها زمینه‌های لازم برای توسعه همکاری با لیتوانی فراهم است.

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام حسن روحانی روز سه‌شنبه در دیدار سفیر جدید آکرودیته لیتوانی به پتانسیل‌های دو کشور در زمینه‌های اقتصادی، فرهنگی، علمی، فناوری و انرژی‌های تجدیدپذیر اشاره کرد و گفت: جمهوری اسلامی ایران خواهان توسعه و تقویت روابط با لیتوانی است.

رییس‌ جمهور ضرورت افزایش ارتباطات دو کشور را در تمامی بخش‌ها خاطر نشان ساخت و ادامه داد:‌ روابط فرهنگی و مردمی، از جمله توریسم و آموزش زبان فارسی و لیتوانی در دو کشور می‌تواند به بهبود این روابط کمک نماید.

«آدریوس بروزگا» نیز با تبریک به دولت و ملت ایران برای برگزاری انتخابات پرشور و موفقیت‌آمیز اخیر در کشورمان و همچنین اجرای برجام افزود: اکنون زمان مناسبی برای توسعه روابط دو کشور فرارسیده است و امیدوارم طی سفر وزیر خارجه کشورمان به ایران شاهد گسترش روابط در زمینه‌های آی‌تی، انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر و همچنین همکاری‌های علمی و دانشگاهی باشیم.

وی با اشاره به ظرفیت‌ها و توانمندی‌های دو کشور در بخش‌های گردشگری و فرهنگی گفت: قطعاً ارتباطات بین ملت‌های دو کشور می‌تواند به تعمیق این روابط منجر شود.

کد مطلب 3615797

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