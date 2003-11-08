"مهران مديري" از عيد فطر با "گفت و گوي انساني "مي آيد

به گزارش خبرنگار هنري "مهر"، مهران مديري كه در اين اثر به عنوان نويسنده، كارگردان، مجري و بازيگر حضور دارد، در صدد ارايه تجربه جديدي در عرصه طنز تلويزيوني است.اين مجموعه به دو بخش كلي «گفت و گو» و «نمايش» تقسيم بندي مي شود. چنان كه در بخش گفت وگو، مديري در جريان مصاحبه با ميهمان برنامه به طرح مسايلي مي پردازد كه نمود تصويري آن در آيتم هايي با استفاده از طنز موقعيت نمود عيني مي يابد. البته پيش از اين هم مديري در مجموعه «ببخشيد ... شما» اين شيوه از طنز پردازي را تجربه كرده بود، اما به نظر مي رسد اين بار قصد دارد با تغيير رويه در شيوه برنامه سازي خود، شكل تازه اي از آثار طنز را به وجود بياورد.متن مجموعه «گفت و گوي انساني» به وسيله سروش صحت، شهرام شفيعي، عليرضا فصيحي و محسن چگيني به نگارش در مي آيد و سرپرستي نويسندگان برعهده صحت است كه پيش از اين هم با مديري همكاري كرده است.صحت درباره اين مجموعه به خبرنگار "مهر" گفت: محور برنامه مسايل و موضوع هاي اجتماعي است كه به دلايل مختلف از جمله شهرنشيني و مشكلات پيچيده شهري به وجود آمده، اما شكل ارايه آن تا حد ممكن تغيير كرده است به طريقي كه مانند ساير آثار طنز نباشد و بيننده با شيوه جديدي از بيان تصويري طنز مواجه شود.وي در مورد ويژگي هاي اين اثر توضيح داد: گفت و گوهايي كه در برنامه مي شود، بخش مجزايي از برنامه نيست. بلكه در درون آن قرار دارد و با نمايش ها ارتباط مستقيم برقرار مي كند. همچنين بخش هاي نمايشي نيز با وجود داشتن شخصيت مستقل، بيان تصويري مجموعه را نيز عهده دار است.در مجموعه تلويزيوني «گفت و گوي انساني» سعيد پيردوست، ساعد هدايتي، سيامك انصاري، شقايق جودت، يوسف پشندي و شيوا بلوريان به ايفاي نقش مي پردازند. ولي در برخي از بخش ها بازيگراني به طور موقت به مجموعه اضافه مي شوند. اين اثر در قالب 90 قسمت 45 دقيقه اي ارايه خواهد شد كه نخستين بخش آن عيد فطر از شبكه سه سيما پخش مي شود.