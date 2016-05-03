وزیر ارتباطات به سوئیس سفر کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، اجلاس جهانی ارتباطات و فناوری اطلاعات موسوم به WSIS ۲۰۱۶ به عنوان بزرگترین گردهمایی جهانی سالیانه سیاستگذاران حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در ژنو سوئیس برگزار می شود و محمود واعظی برای حضور در این اجلاس به سوئیس سفر کرده است.
وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات در این اجلاس ضمن ارائه گزارش پیشرفتهای اخیر ایران در حوزه جامعه اطلاعاتی، به سخنرانی نیز می پردازد و همچنین قصد دارد تا با مدیران وزرای ارتباطات سایر کشورهای جهان دیدار داشته باشد.
این مجمع بزرگترین گردهمایی پیشروان حوزه ICT به منظور رشد و توسعه جوامع جهانی است که توسط اتحادیه جهانی مخابرات (ITU )، یونسکو، UNDP و UNCTAD برگزار می شود.
طی این سال ها مجمع WSIS ثابت کرده که مکانیزم کارآمدی برای هماهنگی بین فعالان ذینفع و فراهم کننده بستری مناسب برای تبادل اطلاعات، تولید علم و دانش و به اشتراکگذاری تجارب و کمک به همکاریهای دولتی و خصوصی برای رسیدن به اهداف توسعه پیشرفته است.
یکی از بحثهای اساسی که در محافل مختلف از آن یاد میشود بحث حاکمیت اینترنت است. جامعه بینالمللی باید تمام خطرات و آسیبپذیری هایی که دولتها، سازمانها و شهروندان را تهدید می کند مورد بررسی قرار دهد تا به رشد دیجیتالی و نوآوری کمک کند.
پلتفرم اینترنت ژنو طی ۵ روز برگزاری میتواند دستاوردهای بسیار مهمی در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات در سراسر دنیا داشته باشد.
