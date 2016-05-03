توجه به حقوق مصرف کننده یکی از اصول اقتصاد مقاومتی است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا خباز، ظهر سه شنبه در خلال مراسم اعطای نشان حمایت از حقوق مصرف کننده به پنج واحد تولیدی سمنان به میزبانی اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان سمنان، رعایت حقوق مصرف کننده را موفقیتی برای تولید کنندگان خواند و ابراز داشت: تولید محصولات و رعایت حقوق مصرف کننده دو روی یک سکه هستند که بدون یکدیگر تصورشان غیر ممکن است.

وی افزود: تولید کننده ای در بازار امروز موفق است که بتواند بین دو روی سکه چرخه تولید و مصرف، یعنی رعایت حقوق مصرف کننده و تولیدات تولید کننده، تعادل برقرار کند از سوی دیگر دین مبین اسلام نیز بر رعایت حقوق دو طرفه مصرف و تولید کنندگان تاکید ویژه دارد.

نیاز مصرف کننده اصل اساسی تولید

استاندار سمنان مشتری محوری و لحاظ كردن خواسته و نياز مصرف کننده را از اصول تولید صحیح دانست و گفت: همانگونه كه امروز ذائقه غذايی مردم تغيير كرده است، بايد به تغيير ذائقه مردم در اجناس مختلف نيز توجه شود و در این بین نقش نهادها و سازمان هایی مانند صنعت، معدن و تجارت، استاندارد، حقوق مصرف کننده و ... بسیار مهم است.

خباز افزود: كميته های تخصصی فنی، حقوقی در حوزه های مختلف، ساختمانی، صنعت برای احقاق حقوق مصرف كنندگان و شناسايي ضعف در روند توليد در اجرای ماده ۲۹ آئين نامه اجرايی حقوق مصرف كنندگان به رعايت حقوق مصرف كنندگان و توليدكنندگان منجر می شود.

وی ادامه داد: با داشتن مصوبه هيئت وزيران، سمنان می تواند استان اجرا كنند ماده ۲۹ آئين نامه اجرايی حقوق مصرف كنندگان در ايجاد كميته های تخصصی پيگيری حقوق مصرف كنندگان باشد.

واحدهای نمونه در رسانه ها معرفی می شوند

معاون سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده کشور نیز در این مراسم، با اشاره به برگزاری ۲۰همایش حمایت از مصرف کننده در سطح کشور طی سال۹۵، گفت: این همایش ها با همکاری استانداری ها و سازمان های صنعت، معدن و تجارت در ماه های آتی برگزار خواهد شد.

سید داوود موسوی درباره ماهیت گواهینامه حمایت از حقوق مصرف کننده، توضیح داد: اين گواهينامه در سال ۱۳۸۰ به ۳۲ واحد توليدی و در سال ۹۴ به ۶۰۵ توليدكننده اعطا شد كه رشد ۱۹ برابر را نشان می دهد همچنین باید گفت تعداد اعطای گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان در سال ۹۴ نسبت به سال قبل از آن رشدی ۷۰ درصدی داشته است.

وی با اشاره به ارزش گواهينامه رعايت حقوق مصرف كنندگان، افزود: سازمان حمایت از حقوق مصرف کننده در حال انعقاد تفاهم نامه هايی با صدا و سيما و موسسه استاندارد برای معرفی واحدهای دريافت كننده گواهينامه حمایت از مصرف کننده است تا این فرهنگ در بین اقشار جامعه و سایر واحدهای صنعتی و تولیدی نیز نهادینه شود.

۵ واحد تولیدی گواهینامه حقوق مصرف کننده گرفتند

رئيس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان سمنان نیز در این مراسم از دریافت گواهینامه رعایت حقوق مصرف کننده توسط پنج واحد تولیدی این استان خبر داد و گفت: شركت های توليدی لوله و اتصالات پلی اتيلن سمنان، الماس بلورين ايرانيان در ايوانكی، شركت نگين بهداشت آرين در ايوانكی، گروه صنعتی روستا در مهديشهر و شركت آسيا لنت در سمنان، گواهينامه استانی رعايت حقوق مصرف كنندگان دريافت كردند.

بهروز اسودی با بیان اینکه رعايت حقوق مصرف كنندگان و رضايت مردمی بند ۲۳ اقتصاد مقاومتی است كه با شفاف و روان سازی نظام توزيع و قيمت گذاری محقق می شود، ابراز داشت: در زمینه ترویج فرهنگ مشتری مداری، سازمان صنعت، معدن و تجارت با همراهی سازمان رعایت حقوق مصرف کننده اقدامات مشترکی را در دستور کار دارد.

وی با تاكيد بر اين كه با اعتقاد به حقوق مصرف كنندگان جمله «كالای فروخته شده پس گرفته نمی شود» بايد از فروشگاه ها حذف شود، افزود: بايد آنقدر به كيفيت توليدات اعتقاد و باور داشته باشيم كه اين جمله از فروشگاه ها برداشته شود.